Hill se zamýšlí nad budoucností Hamiltona. Bude ve F1 i po čtyřicítce?

Hamiltonovi na konci roku končí smlouva. Zůstane ve F1 i další roky a jak moc to bude závislé na tom, zda získá osmý titul?

„Jak jezdec pozná, kdy je čas odejít?“ ptá se Damon Hill na stránkách The Telegraph.

„Pokud nad touto otázkou Lewis Hamilton v současné době, kdy se připravuje na zahájení své sedmnácté sezony ve formuli 1, příliš nepřemýšlí, pak je to zcela jistě otázka, kterou si bude klást stále častěji s tím, jak se budou odpočítávat hodiny jeho hvězdné kariéry.“

Hill připomenul, že Hamiltonovi končí smlouva, a tak ho letos čeká vyjednávání s Totem Wolffem.

„Pokud získá onen ďábelsky nepolapitelný osmý titul mistra světa, zapíchne svou vlajku na vrchol knihy rekordů F1 a zabalí to? Nebo pokud nevyhraje, bude pokračovat v naději, ať už marné, nebo ne?“

Hill, který opustil F1 v roce 1999 ve věku 39 let, připouští, že rozhodnutí, kdy ukončit kariéru, může být pro jezdce obtížné. Je však přesvědčen, že Hamilton má možnost pokračovat ve své kariéře i po čtyřicítce, pokud si to bude přát, podobně jako Fernando Alonso.

„Není vždy snadné rozhodnout se správně. V 38 letech Lewisovi samozřejmě přibývají roky, ale zůstává stejně rychlý jako dřív. A stejně tak fit.“

„Vzhledem k tomu, jak o sebe dnes jezdci pečují, a k posilovači řízení v autech, si nemyslím, že by existoval nějaký fyzický důvod, proč by nemohl pokračovat v závodění i po čtyřicítce, pokud by k tomu měl motivaci. Fernando Alonso je toho živoucím důkazem.“

„Otázkou je, co ho tu drží. Jde mu jen o to, aby získal ten osmý titul? Odejde do důchodu, pokud se mu to podaří? Nebo je to proto, že chce dál závodit z lásky ke sportu?“

„Osobně si nedokážu představit, že by Lewis jezdil pořád dokola a snažil se sbírat místa na stupních vítězů, na což byl Fernando nucen rezignovat.“