Hill: Russellovo řešení poskakování aut je naprosto správné

Jak vyřešit problém, kdy je kvůli ground effectu vůz přisáván k zemi a na rovinkách nebezpečně poskakuje? Podle George Russella by mohlo pomoci aktivní zavěšení, tedy technologie, která dovede optimalizovat světlou výšku vozu na různých částech trati. Tato technologie byla zakázána v roce 1994.

Návrat aktivního zavěšení by teoreticky sice mohl přivést další problémy, podle mistra světa z roku 1996 Damona Hilla je ale Russellův nápad brilantní.

„Má naprostou pravdu. Na aktivním zavěšení bylo skvělé, že dovedlo kontrolovat výšku auta. Když se podíváte na fotky vozu, který jsem řídil v roce 1993, můžete si říct, jak je možné, že prakticky leží na zemi.

Bylo to parádní, vůz to dokázalo vydržet snad jen půl milimetru nad zemí. A to jsme neměli větrné tunely, které tu jsou v roce 2022. Podvozek byl placatý, ale přesto mohl generovat přítlak, tedy v případě, že jste mohli kontrolovat světlou výšku.

Čím těžší je auto, tím víc je tlačeno k zemi a tím je tužší. Snáze pak poskakuje. S aktivním zavěšením počítač změří, jaká výška nad zemí je správná a reguluje ji. Myslím, že je to fantastické,“ řekl Hill.

Poskakování vozů bude jedním z hlavních témat testování v Bahrajnu, které se bude konat 10. až 12. března.