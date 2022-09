Hertu překvapil zájem AlphaTauri

Vůz F1 si mladý Američan vyzkoušel nedávno, když testoval s McLarenem. Právě s ním byl dříve spojován – jako potenciální náhrada Ricciarda v roce 2024. Ale už víme, že Ricciardo u týmu končí a nahradí ho Piastri.

„Když jsem se dozvěděl o zájmu, bylo to pro mě trochu překvapení, protože jsem si myslel, že mě nemá nikdo v hledáčku,“ řekl Herta pro Autosport.

„Všichni v McLarenu se zdáli být opravdu spokojeni s tím, jak test proběhl a jak jsem byl fyzicky i psychicky připraven. Myslím, že to pomohlo. Ale ano, byl jsem trochu překvapený, když jsem se dozvěděl o zájmu o AlphaTauri.“

Otázkou však je, zda Herta může dostat superlicenci. FIA by tím mohla otevřít Pandořinu skříňku, kdy by pak chtěl výjimku každý.

„Myslím, že je v tom mnohem více, a opravdu rozumím oběma stranám sporu. FIA chce chránit své série a chce, aby jezdci procházeli jejich systémem. Ale věřím, že IndyCar si zaslouží trochu více uznání než jen to, že je bodově mezi F3 a F2.“

Bodový systém

Herta má však problém. Potřebuje superlicenci. Aby ji získal, potřebuje získat body za umístění v konkrétních šampionátech. Kvůli covidu se nyní berou tři nejlepší výsledky z předešlých čtyř let. Rozdíly mezi F2, F3 a IndyCar vidíte níže. Body pro superlicenci berou jezdci, kteří v konečném umístění skončili mezi prvními deseti.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Formule 2 40 40 40 30 20 10 8 6 4 3 Formule 3 30 25 20 15 12 9 7 5 3 2 IndyCar 40 30 20 10 8 6 4 3 2 1

Jak je na tom Herta? Měl by mít 32 bodů za umístění v IndyCar:

2019: 7. (4 body)

2020: 3. (20 bodů)

2021: 5. (8 bodů)

Další body by mohl získat třeba za účast v prvním tréninku F1. Pak by ale už musel dostat výjimku, která se uděluje kvůli „zásahu vyšší moci“. Představme si třeba situaci, kdy se jezdec zraní a vynechá poslední dva víkendy ve své kategorii a kvůli tomu mu pak chybí pár bodů. FIA může uznat jeho výsledky do zranění a superlicenci mu udělit. Podobně může postupovat v případě, že byly některé závody série zrušeny apod.

Není ale jasné, na co by se mohl „vymluvit“ Herta. A aby to bylo ještě zajímavější, výpočet bodů níže je potřeba brát s rezervou. FIA totiž u IndyCar uvádí hvězdičku – ďábel je skrytý v detailu. V tomto případě FIA body z IndyCar uznává jen tehdy, kdy se všechny závody odjedou na FIA homologovaných okruzích. A aby to bylo zajímavější, poznámka se týká jen klasických tratí. Není tedy jasné, co tím FIA myslí. Herta může mít ve skutečnosti jiný počet bodů, než vychází z prostého pohledu do tabulky.