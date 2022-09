Hertu čeká zřejmě test s Alpine. Ve formuli 1 ho ale asi příští rok neuvidíme

Sezóna IndyCar tento víkend skončila. Colton Herta by měl dorazit do Evropy, kde ho čeká test s Alpine.

Colton Herta dojel v letošním posledním závodě IndyCar na 11. místě. Celkově skončil s 381 body na 10. pozici. V současné době jsou pro něj ale důležitější jiné body – Herta má díky svým předešlým umístěním v IndyCar celkem 32 ze 40 bodů nutných pro zisk superlicence, která je nutná pro start ve F1. FIA jeho situaci řeší, ale zatím to vypadá, že mu výjimku nedá.

„Red Bull rozhoduje o tom, kterého jezdce do týmu přivede,“ řekl Franz Tost, kterého cituje RaceFans. „Ale myslím, že pokud to nebude Colton Herta, tak Pierre Gasly zůstane a nic se nezmění.“

Podle Autosportu čeká Hertu test ve voze Alpine a to už nejspíše před Singapurem. Na Hungaroringu by měl usednout do staršího vozu – týmy mohou kvůli velkým změnám technických pravidel testovat i s loňským vozem. Program byl původně připravený pro Oscara Piastriho.

Zájem Alpine není překvapivý. Pokud Herta zamíří do AlphaTauri, Gasly by odešel do Alpine.

Připomeňme, že Herta letos už s vozem F1 testoval – usedl do vozu McLarenu. Mohl by se také s McLarenem zúčastnit prvního tréninku. Týmy musí do dvou prvních tréninků nasadit jezdce, který odjel maximálně dva závody.

„Nevylučoval bych Coltona, ale cokoli, co uděláme, bude v nejlepším zájmu McLarenu, nikoli pomoci AlphaTauri,“ řekl Zak Brown.

Aby to bylo zajímavější, McLaren by samozřejmě raději nasadil Piastriho, ale ten je stále pod smlouvou s Alpine.

I když Gasly zůstane u AlphaTauri, čeká nás zřejmě řada změn. Ve hře jsou sedačky u Alpine, Williamsu a Haasu. V souvislosti s nimi se téměř každý den skloňují jiná jména – včetně De Vriese, Schumachera, Hülkenberga. Z kolotoče vypadl čerstvý šampion F2 Felipe Drugovich, který se připojil k vývojovému programu Astonu Martin a bude jen rezervním jezdcem.