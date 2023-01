Herta zvažoval závodit v americké regionální formuli, aby získal body pro superlicenci, říká její šéf

Colton Herta byl blízko k tomu, aby se stal od letošní sezony pilotem AlphaTauri. O angažmá ve formuli 1 ale nakonec přišel kvůli chybějící superlicenci.

Když vloni Red Bull hledal pilota pro svůj "B-tým" ve formuli 1, kterým je AlphaTauri, byl velkým kandidátem pro nahrazení Pierra Gaslyho mladý Američan Colton Herta ze seriálu IndyCar.

Brzy se však ukázalo, že nepřekonatelnou překážkou bude pro Hertu zisk superlicence, potřebné pro účast v závodech F1.

Rodák z Kalifornie sice patří k předním jezdcům šampionátu IndyCar, ale ani celkové třetí místo z roku 2020 mu v kombinaci s dalšími výsledky nestačilo k tomu, aby měl podle pravidel FIA dostatek bodů pro udělení superlicence. Místo v AlphaTauri proto nakonec zaujal Nyck de Vries.

O tom, že byl 22letý Herta ochoten udělat pro účast ve formuli 1 opravu hodně, svědčí i slova ředitele závodů americké regionální formule (FRAC) Scotta Goodyeara. Ten nedávno v podcastu Racer to Race uvedl, že měl Herta v plánu zůčastnit se závodů FRAC, aby potřebné body získal. A to přesto, že je lze FRAC považovat za seriál ze čtvrté kategorie.

„Jezdci u nás mohou získat body pro zisk superlicence. Když v této zemi (USA, pozn. red.) vyhrajete regionální formuli, získáte více bodů, než když ovládnete šampionát Indy Lights. Je to díky tomu, že závodíme pod hlavičkou FIA,“ vysvětlil Goodyear.

„Je to zajímavé, protože Bryan Herta (otec Contona Herty, poz. red.) mi v červenci, těsně před startem v Torontu, zavolal a chtěl vědět, jestli by mohl Colton jet v naší sérii, protože potřeboval více bodů do superlicence,“ vysvětlil bývalý závodník, jenž dvakrát dojel druhý ve slavném závodě Indy 500.

FIA byla proti

„Schvalovali jsme to z pohledu seriálu a určitě by to nebyl problém, ale nedostal povolení od FIA, aby v seriálu startovat jen proto, aby nasbíral nějaké body. Bylo to tedy obtížné,“ přiblížil Goodyear s tím, že týmy z americké regionální formule nebyly proti, jelikož by jejich jezdci dostali s příchodem Herty skvělou referenci.