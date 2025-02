Herta je hlavním kandidátem na zisk závodní sedačky u Cadillacu, říká Mario Andretti

Stane se Colton Herta prvním pilotem nové stáje Cadillac? Na základě posledního vyjádření Maria Andrettiho to nelze vůbec vyloučit.

Pokud se nestane nic neočekávaného, rozroste se v příštím roce startovní rošt F1 o nový tým.

Stáj americké automobilky GM, která bude v královně motorsportu působit pod hlavičkou značky Cadillac, zatím žádného jezdce nepotvrdila. To by se však mohlo brzy změnit, jak vyplývá ze slov Maria Andrettiho, který v projektu figuruje jako poradce.

Volba by v tomto případě mohla padnout na Američana Coltona Hertu.

„Když se podíváme na to, jak Colton začínal, tak zjistíme, že jezdil ve formuli 3 a že jezdil s jezdci jako je Lando Norris a rovněž absolvoval několik testů s vozem F1. Zak Brown (ředitel McLarenu, pozn. red.) mu poskytl dobrý test v portugalském Portimau. Měli jste vidět report, který nám pak poslal Andrea Stella (šét týmu). A on je přitom člověk, který říká to, jak věci skutečně jsou. Takže jde o skvělého kandidáta,“ uvedl Andretti, jehož slova cituje web Motorsport.com.

Herta v současné době závodí v seriálu IndyCar, ve kterém vloni prožil nejlepší sezonu, když skončil celkově druhý, daleko přitom neměl ani k titulu.

„V loňském roce udělal několik chyb, které ho stály titul. To se bohužel stává. Někdy na sebe vyvíjíte příliš velký tlak a pak uděláte chybu. Ale když se podíváte na momenty, které tam byly, měl ingredience šampiona. Když se tedy ohlédneme zpět a vše vyhodnotíme, je možné mít docela dobrý pocit,“ řekl mistr světa F1 z roku 1978 k loňskému tažení Herty.

Andretti se rovněž vyjádřil k tomu, kdy by Cadillac mohl představit své jezdce pro příští sezonu.

„O těchto věcech přemýšlíte každý den. Oficiální by to mělo být pravděpodobně v polovině roku. Je ale jasné, že je cílem mít jednoho Američana, a po jeho boku mít zkušeného jezdce,“ dodal Andretti.

V případě Herty však visí otazník i nad tím, zda se mu podaří vybojovat dost bodů pro zisk superlicence, která je pro účast v F1 nutná. V rámci bodování FIA, které je primárně založeno na předchozích výsledcích, má na svém kontě 32 bodů, takže by Američan potřeboval skončit minimálně v první pětce seriálu IndyCar, aby si licenci pojistil. Několik bodů může získat i v rámci volných tréninků.

V tomto kontextu můžeme připomenout, že nedostatek těchto bodů dost možná stál Hertu angažmá u AlphaTauri v roce 2023.