Herbert: Verstappen je jako Michael Schumacher

Přestože Johnny Herbert v poslední době Maxe Verstappena několikrát kritizoval, například v souvislosti s jeho manévry v loňské GP Mexika, nyní na adresu pilota Red Bullu volil jiná slova.

Herbert, který od letošní sezony již není nominován do role sportovního komisaře pro velké ceny F1 (FIA jej stáhla kvůli údajnému střetu zájmů, s ohledem na to, že dění v F1 komentuje v médiích), se nechal slyšet, že mu Verstappen připomíná sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera, který byl v 90. letech jeho týmovým kolegou u Benettonu.

„Zajímavé bylo, že Max Verstappen před závodem (v Japonsku, pozn. red.) vystoupil s komentářem velmi podobným Michaelu Schumacherovi, který zněl: 'Tento víkend nemám šanci!'. A to je přesně to, co si pamatuji, že Michael dělával,“ uvedl Herbert, jehož slova cituje britský deník Independent.

„No a pak vyhrál závod a všichni řekli: 'Páni, to je ale výkon'. Musím říct, že Max svým výkonem potvrdil, že je nejlepším jezdcem své generace,“ prohlásil dále bývalý britský závodník.

„Suzuka je jedním z těch okruhů, kde je velmi těžké předjíždět. Max skvěle odstartoval, zajel brilantní úvodní kolo tak, jak od něj vždycky očekáváte, a od té chvíle vše kontroloval,“ uzavřel Herbert téma vítězství Verstappena v Japonsku.