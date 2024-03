Herbert: Verstappen je blízko podpisu u Mercedesu, Horner by proto měl jít raději stranou

Již od začátku února řeší svět F1 kauzu týkající se údajně nevhodného chování šéfa týmu Red Bull. I když byl následně Christian Horner svým zaměstnavatelem očištěn, kauza v různých podobách pokračuje dále.

V souvislosti s interni krizí v Red Bullu se dokonce začalo hovořit o odchodu Maxe Verstappena k Mercedesu – především poté, co jeho otec Jos vyzval Hornera k rezignaci.

K situaci se nyní vyjádřil i bývalý pilot F1 Johnny Herbert. Podle něj odchod trojnásobného šampiona z Red Bullu skutečně hrozí.

„Pro F1 to není dobře, že se celá ta věc děje. Nepomáhá to ani Red Bullu, který má momentálně nejlepšího jezdce na světě,“ řekl Herbert deníku The Sun.

„Jsou velmi blízko tomu, aby Verstappena z týmu vytlačili. Slyšel jsem, že se dost blíží dohodě s Mercedesem. To by mohlo vést ke zničení týmu a úspěchu, který mají,“ nechal se slyšet vítěz tří velkých cen.

„Není to show Christiana Hornera, ale show Maxe Verstappena, protože to on vyhrává všechny ty závody a šampionáty pro Red Bull. Bylo by šílené, kdyby Max kvůli této situaci odešel. V některých ohledech by se Christian měl opravdu zamyslet a odstoupit,“ dodal nekompromisně Herbert.