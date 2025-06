Herbert souhlasí s Rosbergem. Verstappen měl dostat černou vlajku

Verstappen vracel Russellovi pozici. Hned ale zrychlil a do Russella naboural. Za to dostal penalizaci 10 sekund a 3 trestné body. Za incident se v pondělí po závodě omluvil.

Podle Nica Rosberga se jednalo o úmyslný manévr a Verstappen měl vidět černou vlajku – tu jezdec dostane, pokud je ze závodu diskvalifikován. Podobně to vidí také bývalý sportovní komisař Johnny Herbert.

„Max Verstappen si zasloužil černou vlajku a měl být diskvalifikován,“ řekl Herbert pro RoobetAlternatives.

„Existuje moment, kdy musíte být na jezdce tvrdí, když už se takových incidentů stalo více. Verstappen je nejlepší jezdec na trati, má nejlepší závodnický instinkt i úsudek, ale s ním je to vždy nějaký příběh... Většinou jde bohužel o nějaký závodní incident, o kterém se pak dlouho mluví.“

„Bylo to naprosto zjevné – Verstappenův manévr na George Russella byl úmyslný. Pustil ho ve správné zatáčce, aby mohl znovu zaútočit a získat pozici zpět tím, že do Russella najel. Podle mého názoru to překračuje meze.“

„Černá vlajka je něco, o čem měli komisaři a ředitel závodu uvažovat – tenhle styl závodění, kdy si auta narážejí do kol, je třeba zastavit. Kdokoli může úmyslně narazit do jiného auta, ale schválně do někoho vrazit je zcela špatně.“

„Já sám jsem se považoval za tvrdého, ale férového závodníka, a Verstappen může být také takový. Ale ta kolize překročila hranici. Nechci to vidět – a ostatní jezdci také ne.“

„Takhle se závodit nemá. A když už k tomu dojde, trest by měl být přísnější, aby se to vykořenilo. Nestačí desetisekundová penalizace – tím se to staví na úroveň běžného závodního incidentu.“

Herbert se také pozastavil nad tím, proč Verstappen sahá k takovým manévrům, když už v minulosti předvedl skvělé souboje kolo na kolo – včetně působivého předjetí Oskara Piastriho v Imole.

„Předjetí v Imole mě donutilo říct si ‚wow‘. Ale ten manévr ve Španělsku to ‚wow‘ úplně smetl – zmizelo to a je to frustrující. Říkal jsem to dřív a budu to říkat pořád dokola –Verstappen tyhle manévry vůbec nepotřebuje. Má dostatek dovedností na čistá předjetí a to narážení do kol je nejspíš způsob, jak něco demonstrovat – kvůli tomu, co se stalo s Russellem v první zatáčce po restartu.“