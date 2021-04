Herbert se zastává Bottase. Vedle Hamiltona by to podle něj měl těžké každý

„Myslím, že by to nebylo snadné pro nikoho, kdo by proti němu zvodil, dokonce ani pro Maxe nebo Charlese,“ řekl bývalý jezdec F1 a komentátor Johny Herbert pro brazilskou mutaci Motorsport.com. „Bylo by pro ně obtížné s ním bojovat.“

„Je těžké porazit Lewise v každém závodě. Ať se stane cokoliv, Lewis je vždy kandidátem na vítězství. Dokonce i když nemá svůj den, tak pravděpodobně skončí druhý. Valtteri odvádí dobrou práci a myslím, že v tuto chvíli je perfektní. Georgeovi se v Bahrajnu také dařilo. Uvidíme, co se stane, zda bude Bottas propuštěn, nebo zda Lewis odejde do důchodu.“

„Postoj lidí k němu je opravdu hrozný, protože téměř každý mu říká, že není dost dobrý. Má ale také dobré výkony a občas Lewise porazí. Jeho problémem je nekonzistentnost.“

„Nejdůležitější je, že Mercedes dostane to, co chce. Dostane potřebné body pro Pohár konstruktérů. Také nezpůsobuje problémy týmu a to je přesně to, co chce Toto a také to, co chce Lewis. Nikdo nechce problémy nebo bojovat.“