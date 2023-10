Herbert kritizuje rozhodnutí Red Bullu nezajistit Lawsonovi závodní sedačku pro příští sezonu

Bývalý závodník Johnny Herbert rozporuje rozhodnutí Red Bullu, na základě kterého bude Liam Lawson v příštím roce chybět na startovním roštu F1.

Novozélanďan Liam Lawson se v průběhu letošní sezony dočkal již neočekávané šance, kdy po zranění Daniela Ricciarda dostal příležitost ukázat své schopnosti v kokpitu AlphaTauri i v průběhu velkých cen.

Jednadvacetiletý jezdec se v dosavadních čtyřech závodech rozhodně neztratil a v Singapuru si dokonce dojel pro body za deváté místo, čímž zároveň vylepšil letošní výsledkové maximum týmu AlphaTauri.

Přesto Red Bull, jakožto majitel týmu AlphaTauri, rozhodl o tom, že se Lawson po uzdravení Ricciarda vrátí do role rezervního jezdce, kterou bude zastávat i v příštím roce.

Sázku na duo Cunoda/Ricciardo i pro nadcházející ročník nicméně kritizuje bývalý pilot F1 Johny Herbert. Podle něj měl místo Ricciarda dostat přednost Lawson.

„Jsem ohromen tím, co jsem viděl u Liama Lawsona, protože se za velmi krátkou dobu dokázal přizpůsobit bublině formule 1," napsal Herbert pro časopis Motor Sport.

„Líbí se mi, když někdo dokáže naskočit a hned dělat svoji práci. Je to vlastně vzácná věc, když někdo dostane do ruky auto a dělá to, co od něj vlastně očekáváme. Lawson ukázal rychlost i díky tomu, že byl pod tlakem. Neměl luxus v podobě času, aby se usadil,“ pokračoval bývalý pilot F1.

„V Singapuru, na trati, která je podle většiny jezdců fyzicky i psychicky nejtěžší v kalendáři, byl velmi skvělý a ve své třetí velké ceně získal první body. Dobrou práci odvedl i jeho týmový kolega Júki Cunoda, ale mám pocit, že Liam už v AlphaTauri převzal kontrolu. Z mého pohledu si vyjel sedačku pro sezonu 2024,“ sdílel svůj pohled Herbert.

„Nesouhlasím tedy s rozhodnutím AlphaTauri nechat si Daniela Ricciarda i pro příští rok. Je snad budoucností týmu ? Ne, Liam je budoucnost,“ má Herbert jasno.

„Chápu, že se Daniel před zlomeninou ruky v Zandvoortu nestačil pořádně rozjet (byl to pro něj třetí letošní závodní víkend od chvíle, kdy nahradil Nycka de Vriese, pozn. red.), ale v čase, který měl při svém návratu k dispozici, se žádný "wow faktor" nekonal. U Liama bych naopak řekl, že ano. Má v sobě něco speciálního,“ poznamenal Herbert a dodal:

„Myslím, že AlphaTauri mělo mít pro příští rok sestavu Lawson/Cunoda. Koneckonců je to juniorský tým, který existuje proto, aby prosadil mladé talenty.“