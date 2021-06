Helmut Marko si došel pro pohár, pochválil Péreze, varoval Mercedes a poučil se z historie

Kromě jezdců vidíme na pódiu také zástupce týmu. Může to být v podstatě kdokoliv, koho tým vyšle. V Rakousku to byl Helmut Marko. Nejde jen o to, že je domácí...

Příliš se to možná nevnímá, ale Helmut Marko je bývalý závodní jezdec. Dokonce je to vítěz 24 hodin Le Mans. Marko také odjel devět závodů ve F1. Debutoval v roce 1971 na dnešním Red Bull Ringu, takže letos slaví výročí (závod se tehdy jel 15. srpna).

Vývoj vozu a poučení z historie

Toto Wolff po závodě přiznal, že Mercedesu na Red Bull Ringu chyběla rychlost. Podle něj má Red Bull silný balík, silnou pohonnou jednotku a také vůz stále vyvíjí.

Podle Wolffa přijelo na okruh 5 dodávek Red Bullu s novými díly. Vývoj dokonce i po letní přestávce je obvykle normální. V současné době je však na jedné straně zaveden rozpočtový strop, na straně druhé přichází velké změny pravidel v příštím roce.

Podle Auto Motor und Sport nasadil Red Bull novou podlahu s difuzorem a jezdci zkoušeli i různá přední křídla.

„Nechceme udělat stejnou chybu jako BMW v roce 2008,“ řekl Marko. „Kubica měl tehdy reálnou šanci na vítězství v šampionátu, ale podle obchodního plánu se mělo předčasně přejít na další sezonu.“

Na otázku, zda Red Bull za tento přístup nezaplatí v příštím roce vysokou cenu, se Marko usmál a řekl: „Žádné riziko, žádná zábava! Budeme to muset nějak zvládnout.“

Christian Horner se už nechal slyšet, že příliš nevěří, že Mercedes zcela ukončil vývoj.

„Co dělá Mercedes, je jeho věc, soustředíme se jen na sebe,“ vysvětlil Horner.

„Víme, že Toto rád směruje pozornost jinam, takže nevěřím, že by zbytek letošního roku prožili bez toho, aby na auto nasadili jediný nový díl.“

„Ale jak říkám, to, co můžeme udělat, je soustředit se na vlastní práci. Samozřejmě je to balancování mezi letošním a příštím rokem, ale pokud to znamená, že musíme všichni pracovat o něco tvrději než ostatní týmy, jsme plně připraveni.“

Můžeme být ještě dominantnější

„Bylo to velmi emotivní,“ řekl Marko pro Servus TV o včerejším závodě. „Dosáhnout tak jasného vítězství tady ve Štýrsku bylo příjemné. Samozřejmě jsme chtěli 25 bodů a ty jsme i dostali. Těch 26 jsme sice nezískali, ale náskok je velmi příjemný.“

Formule 1 na Red Bull Ringu zůstává. Po Grand Prix Štýrska se na něm odjede za týden Grand Prix Rakouska.

„Příští týden? Trať i vozy zůstanou stejné, lišit se budou jen pneumatiky. Předpokládám, že ty nám budou vzhledem k opotřebení vyhovovat ještě více.“

„Když Hamilton zajel do boxů, spočítali jsme si, že bychom s těmito pneumatikami mohli pokračovat ještě deset kol. Nechtěli jsme riskovat kvůli případnému safety caru. Předpokládám, že s měkčími pneumatikami můžeme předvést stejnou dominanci, nebo možná být ještě dominantnější.“

Markova sebedůvěra pramení ze skutečnosti, že Pirelli přiveze na Red Bull Ring pro Velkou cenu Rakouska o stupeň měkčí pneumatiky a to včetně té nejměkčí C5.

Výsledek mohl být lepší

Na stupních byli Max Verstappen, Lewis Hamilton a Valtteri Bottas. Místo Bottase tam však mohl být Pérez. O pozici přišel kvůli špatné zastávce, která trvala 4,9 sekundy. Pokud by zastávka proběhla v pořádku, vrátil by se Pérez na trať před Bottase.

„Checo kvůli nám přišel o stupně vítězů. Jsem s ním velmi spokojený. Byla to naše chyba při zastávce v boxech. Zlepšuje se, a to i v kvalifikaci,“ řekl Marko v rozhovoru pro DAZN.