Head: Hill musel opustit Williams kvůli vysokým finančním nárokům

Poté, co Hill získal s Williamsem v roce 1996 titul mistra světa, o jeho dalším angažmá pro rok 1997 s Frankem Williamsem jednal jeho manažer. Jednání však byla krátká.

„On (Damon Hill) měl ve zvyku pracovat s docela neobvyklými lidmi a přijal jakéhosi manažera, který se jmenoval Michael Breen,“ říká Head v podcastu F1 Beyond the Grid.

„Místo toho, aby Damon přišel sám, vešel Michael a on nebyl tím nejoslnivějším člověkem. Položil svůj kufřík na Frankův stůl a byl to ten typ člověka, který kdyby si mohl vyložit svoje nohy na Frankův stůl, udělal by to.

„Byl arogantní a řekl Frankovi 'Damon nebude zvažovat závodění pro vás za nic menšího, než pětinásobek jeho platu v roce 1995'. Frank se zamyslel a nastalo trapné ticho. Minuta nebo dvě úplného ticha, a řekl 'Michaeli, navrhuji, aby sis vzal kufřík z mého stolu, támhle jsou dveře. Prosím, odejdi'.“

„Je velká škoda, že Damon nemohl přijít sám, protože bychom s ním mohli mluvit. Frank řekl 'Bude lepší, když začneme přemýšlet o dalších jezdcích' a jedním z nich byl (Heinz-Harald) Frentzen. Měli tušení, že Frank podepsal s Frentzenem už předtím, ale nebylo to tak.“

Nyní si Head myslí, že pro Williams i Hilla nebylo správné, že se jejich cesty kvůli odlišným představám o financích rozešly.

„Byla to obrovská chyba. V roce 1995 měl zřejmě vyhrát mistrovství světa. V zisku titulu mu zabránily různé věci, když se ale Damon v roce 1996 vrátil, byl na tom stejně dobře, nebo možná lépe než Michael (Schumacher). Damon napravil všechny možné věci.

„Myslím, že v 1995 se Damon cítil méněcenný oproti Michaelovi, ale v zimě se dal do pořádku, ať už z pohledu kondice nebo toho, že jej někdo řídil. Vrátil se s vědomím, že je stejně dobrý jako Schumacher a může ho porazit. Myslím, že pro pilota je důležité se cítit stejně silný jako kterýkoliv jeho soupeř.“