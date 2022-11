Hawkinsová: Novou ženskou závodní sérii lze brát jen pozitivně

Nová závodní série může pro ženy v motorsportu přinést jen pozitiva, myslí si pilotka W série Jessica Hawkinsová.

Během víkendu Velké ceny USA před dvěma týdny se objevily zprávy o tom, že formule 1 chystá založit už příští rok vlastní závodní sérii určenou jen pro ženy, která by vedle formule 3 a formule 2 byla další doprovodnou sérií.

Jen pár týdnů předtím přitom formulový šampionát W série určený pro ženy musel kvůli problémům s financováním zrušit poslední tři podniky letošní sezóny. V roce 2023 ale jeho představitelé chtějí pokračovat.

Ženská série podporovaná formulí 1 přitom nemá v plánu W sérii nahradit. Zatímco W série od svého prvního ročníku v roce 2019 závodila s monoposty formule 3, nová série má používat formuli 4 a cílí na mladší závodnice.

Hawkinsová se zúčastnila všech tří ročníků W série, kromě toho je ambasadorkou týmu formule 1 Aston Martin.

F1 zatím neoznámila žádné detaily, podle Hawkinsové se na to ale „lze dívat jen pozitivně“.

„Jakýkoliv šampionát, který pomůže ženám, by měl být vítaný, a měli bychom udělat vše, co půjde, abychom jej měli,“ řekla Hawkinsová.

„Také bych si ráda myslela, že bude fungovat vedle W série. Nerada bych, aby oba šampionáty soupeřily mezi sebou, protože o to tady nejde. Není to o tom, kdo má lepší šampionát, je to o spolupráci, protože všichni se snažíme dosáhnout stejné věci. Myslím, že je to pozitivní.“

Podle britské závodnice je důležité se více zaměřit na lepší základnu, aby závodilo více žen, což by pomohlo zvýšit počet pilotek a mělo to širší dopad. Hawkinsová to ukazuje na příkladu anglické ženské fotbalové reprezentace, která vyhrála letošní Euro.

„Čím méně toho budeme mít, tím menší bude šance, že se do formule 1 dostane žena. Věnujme se tedy tomuto problému, zapojme co nejvíce lidí, oslovme mladou generaci, vytvořme co nejširší základnu a za pár let uvidíme ovoce, stejně jako Lvice (anglický ženský fotbalový tým, pozn. redakce).

„Ano, vidíme odměnu za úžasnou práci, kterou odvádějí současné Lvice. Ve skutečnosti ale těžíme z práce, která byla odvedena před pěti, deseti, patnácti lety.

„Lvice mohly vyhrát Euro před 20 lety, ale vsadím se, že by o tom nikdo neslyšel. Ale díky práci, která byla odvedena před těmi 20 lety, si to teď užíváme a tolik o tom slyšíme.

„W série tomu pomohla, my jsme ale teď trochu dále. Za pár let uvidíme odměnu.“