Hauger třetím vítězstvím v sezóně navýšil náskok v průběžném pořadí F3

Podmínky na maďarském Hungaroringu se oproti pátku a sobotě v neděli výrazně změnily, když slunečné počasí vystřídal déšť.

První dvě kola proto jezdci odjeli za safety carem a následně letmým startem vyrazili do závodu.

Vítěz páteční kvalifikace Leclerc si udržel vedení před Haugerem a třemi jezdci týmu Trident Doohanem, Davidem Schumacherem a Clémentem Novalakem.

Už v prvním ale vyjel safety car na trať znovu. Victor Martins kolidoval s Oliverem Rasmussenem a nárazem do bariéry si poškodil přední křídlo. Francouz se vrátil do boxů a pokračoval v závodě.

V 9. kole Hauger ve druhé zatáčce překonal Leclerca a ujal se vedení. To od té chvíle už nepustil a po závodech v Barceloně a na Red Bull Ringu si dojel pro třetí letošní vítězství.

To mu definitivně pojistil výjezd safety caru, který musel na trať dvě kola před cílem po kolizi Ida Cohena s Lászlem Tóthem, kteří se střetli ve druhé zatáčce poté, co Cohena roztočil Rafael Villagómez a do stojícího Cohenova vozu narazil domácí jezdec týmu Campos.

Mladší bratr pilota Ferrari ve F1 Charlese Leclerca Arthur letos podruhé získal ve F3 stupně vítězů, když na vítězství z okruhu Paula Ricarda navázal v Maďarsku druhým místem.

Pro třetí místo si dojel Jack Doohan před týmovými kolegy Schumacherem a Novalakem. Šestý skončil Aleksandr Smoljar, sedmý Fréderik Vesti, osmý Olli Caldwell.

Bodovanou desítku uzavřeli jezdci českého týmu Charouz Racing System Enzo Fittipaldi a Logan Sargeant.

Českému jezdci Romanovi Staňkovi se nedařilo, po většinu závodu se pohyboval na konci druhé desítky a tři kola před cílem jej ve 13. zatáčce sestřelil Amaury Cordeel. Staněk se propadl a cílem projel na 24. místě.

Výsledky