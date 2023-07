Hauger si na Hungaroringu dojel pro pohodové vítězství

Piloti dnes spíše šetřili pneumatiky a vyčkávali.

Tento víkend zamířila formule 2 do Maďarska, kde se velké podpoře českých fanoušků může těšit Roman Staněk. A zpočátku to vypadalo, že by se tento víkend mohl pilotovy Tridentu opravu vydařit. V pátečním volném tréninku totiž skončil šestý. V kvalifikaci se ale dostal do hodin, což zapříčinilo, že v obou závodech startuje jako poslední.

Naopak na pole positron se dnes postavil Maini, jehož v první startovní řadě doplnil Hauger. Druhá startovní řada patřila Daruvalovi a Bearmanovi, ve třetí stál Iwasa s Hadjarem, dále pak Pourchaire, Vesti, Martins a první desítku na startu uzavřel vítěz včerejší kvalifikace Doohan.

Po zhasnutí červených světel sice Maini odstartoval bezchybně, ale první zatáčku probrzdil, čímž vytvořil prostor pro Haugera a ten se ihned ujal vedení. Vzápětí pilota Camposu překonal i Iwasa s Bearmanem.

K několika předjížděcím manévrům došlo i ve zbytku první desítky. Pourchaire předjel Daruvalu a posunul se na páté místo. Za ně se zařadil Martins, kterému se povedlo zdolat Hadjara. A za nimi Doohan překonal Vestiho.

Ve třetím kole Maini nabral druhý dech, zaútočil na Bearmana a vrátil se alespoň na třetí místo.

Jinak závod probíhal spíše poklidně. Prvních třináct pilotů sice jezdilo v těsných rozestupech, takže mohli využívat DRS. Jelikož je ale Hungaroring náročný na opotřebení pneumatik, piloti s předjížděcími manévry raději šetřili.

Ve dvanáctém kole se alespoň k útoku na Boschunga odhodlal Novalak. Manévr se mu však nepovedl, vrazil pilotovi Camposu do boku a Boschung následně skončil v bariéře. Do závodu musel být povolán virtuální safety car.

Do konce závodu zbývalo již jen deset kol, takže piloti mohli začít být odvážnější a zužitkovat ušetřené pneumatiky. Proto po restartu Pourchaire ihned zaútočil na Bearmana a posunul se na čtvrtou pozici. Ještě několik kol mu ale trvalo, než zaútočil i na Mainiho. Když se tak konečně stalo, mezi dvojící došlo ke kontaktu. Pourchaire se sice na nově získané třetí pozici udržel, ale Maini byl navíc překonán i vyčkávajícím Bearmanem. O dvě kola později si Bearman troufl i na pilota ART a poslední pódiové umístění vybojoval pro sebe.

Hauger si tak pro dnešek zajistil na Hugaroringu své druhé letošní vítězství. Na stupních vítězů ho doplnili Iwasa a Bearman.

Staněk po startu z 22. místa projel cílem šestnáctý.

Výsledky