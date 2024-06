Hasiči a evakuace. V motorhome McLarenu v sobotu hořelo

Na evropské závody vozí týmy motorhomy, ve kterých je zázemí pro inženýry, mechaniky, jezdce, sponzory i hosty.

V sobotu ráno před posledním tréninkem zasahovali v motorhome McLarenu (McLaren Team Hub) hasiči. Evakuován byl personál týmu a to včetně obou jezdců.

Podle Motorsport.com vypukl požár v zadní části motorhomu nad kuchyní. Existuje podezření, že šlo o závodu na elektroinstalaci nebo na nějakém elektrickém zařízení.

Mezi prvními, kdo dorazil, byl šéf Pirelli pro F1 Mario Isola, který záchranářem na částečný úvazek. Během covidu jezdil se sanitkou. Spolu s dalšími pracovníky pneumatikářské společnosti přinesl hasicí přístroje.

Krátce poté na místo dorazilo několik hasičských vozů. Hasiči nasadili hadice a požár uhasili. Na místě byly také sanitky, ale nejsou žádné informace, že by byl někdo zraněn.

McLaren v krátkém prohlášení jen potvrdil, že došlo k evakuaci na základě požárního poplachu a místní hasiči „řeší problém.“

Zatím není jasné, zda incident nějak ovlivní víkend McLarenu. Oba jezdci se ale zúčastnili posledního tréninku, takže věříme, že ne.

Není to poprvé, co v Barceloně hoří. V roce 2012 vypukl požár v garáži Williamsu, kde se vznítilo palivo a to krátce poté, co Pastor Maldonado získal pro tým vítězství.