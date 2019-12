Hanojský okruh bude mít o zatáčku navíc

Dodatečné úpravy ve finálním sektoru plánovaného okruhu budou mít za následek zvýšení celkového počtu zatáček na třiadvacet a prodloužení městské závodní dráhy z původně plánovaných 5 565 metrů na 5 607 metrů.

K dodatečným úpravám připravovaného okruhu došlo na žádost FIA a vedení formule 1, což pro web motorsport.com potvrdila výkonná ředitelka Vietnam Grand Prix Corporation Le Ngoc Chi.

„Provedly jsme změny v zatáčkách 22 a 23. Je to městský okruh, který musíme přizpůsobit veškerým aktuálním geografickým podmínkám v dané oblasti a musíme se také ujistit, že bude odpovídat veškerým nárokům ze strany FIA a F1.“

„Velmi úzce jsme spolupracovali s FIA a s F1 na tom, aby vše, co uděláme, zaručovalo perfektní bezpečnost pilotům. Zároveň se snažíme vybudovat vzrušující zatáčky, které pilotům dovolí předvést jejich schopnosti.“

„Aktualizovaný profil okruhu bude uveřejněn velmi brzy. Každý uvidí, že jsme provedli jen drobnou změnu, které ale přidává okruhu jednu zatáčku navíc. Není to velká změna, je to ale bezpečné, a to je nejdůležitější,“ zdůraznila Le Ngoc Chi.

V současné době se v Hanoji věnuje úsilí pokládání nového povrchu do ulic, ve kterých budou už příští rok závodit monoposty „královny motorsportu“. Podle Chi probíhají veškeré práce dle stanoveného časového plánu.

„Pracujeme kompletně na trati a progres, kterého jsme dosáhli, je velmi hezký. Okruh bude hotový před koncem tohoto roku.“

„Část okruhu leží na běžných ulicích, jiné části se zase nově vybudovaly. Všechny části mimo běžné ulice jsou již hotové.“

„Na obou částech okruhu aktuálně pokládáme nový asfalt. Je nutno položit několik vrstev a my předpokládáme, že práce budou dokončeny do konce roku. Jakmile s tímto skončíme, tak se pustíme do překrývání.“

Progress ongoing in Hanoi. Pit building should be ready by end of December, with circuit completed in early January #F1 pic.twitter.com/wcUOOdkD2m — Phillip Horton (@PHortonF1) December 6, 2019

„Na finální práce budeme mít zhruba tři měsíce od ledna do konce března. Zdá se to jako hodně času, chceme ale pracovat s časovou rezervou a nemůžeme si dovolit žádné zpoždění. Musí se to udělat. Tři měsíce jsou pro nás tak akorát,“ uzavírá Chi.

Historicky první vietnamská Grand Prix odstartuje 5. dubna.

Foto: Gety Images / Thananuwat Srirasant