Hamiltonův závod ovlivnila srážka se svištěm, incident ho zasáhl

Závod F1 v Kanadě na okruhu Gillese Villeneuvea je známý tím, že se na trati tu a tam objeví svišť a bohužel někdy dojde i ke střetu živočicha se závodním vozem.

S poškozeným vozem po střetu se svištěm musel velkou část letošního závodu absolvovat také Lewis Hamilton. Sedminásobný mistr světa, který je od roku 2017 veganem, přiznal, že jej znepokojilo, když v průběhu závodu přejel sviště.

„Do té doby to bylo docela dobré. Měl jsem dobrý start, udržel jsem pozici, držel jsem se ve skupině, staral jsem se o pneumatiky a byl jsem optimistický,“ řekl Hamilton pro Sky Sports F1.

„Neviděl jsem to, ale slyšel jsem, že jsem narazil do sviště. Je to zdrcující. Miluji zvířata a jsem z toho velmi smutný, je to hrozné. Nikdy předtím se mi to nestalo.“

Hamilton závod nakonec dokončil na bodovaném šestém místě.

„Na pravé straně podlahy je díra. Od poloviny závodu jsme kvůli tomu měli také problém s brzdami, při první zastávce jsme se zdrželi a vyjel jsem do provozu. Jsem proto rád, že jsem vůbec dojel do cíle a získat tyto body.“

Leclerc pátý

Druhý pilot Ferrari Charles Leclerc skončil před Hamiltonem na pátém místě.