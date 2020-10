S tím autem by měl vyhrát všechny závody, řekl Norris o Hamiltonovi. Pak se za to raději omluvil

„Gratuluji Lewisovi k dosažení rekordních 92 vítězství, je to skvělý úspěch,“ uvedl Norris v tradiční tiskové zprávě McLarenu po závodě. Při rozhovorech s médii byl ale trochu upřímnější.

„Jsem za něj šťastný, ale nic víc,“ řekl Norris, kterého cituje RaceFans.

„Vlastně to pro mě nic neznamená. Je v autě, se kterým by měl v zásadě vyhrát každý závod. Musí porazit jednoho nebo dva další jezdce. To je vše.“

McLareny se v Portugalsku dostaly nahoru v pořadí, ale bylo zřejmé, že tam dlouho nevydrží.

„Oba jsme měli úžasný start. Vidět dvě oranžová auta na prvním a třetím místě bylo skvělé, i když to netrvalo moc dlouho. Ale měli jsme opravdu dobrý start a dostali auto do dobré pozice. Jsem spokojený s tím, co jsem udělal.“

Norris dokončil závod mimo body poté, co byl nucen zajet do boxů po srážce s Lancem Strollem, za což byl jezdec Racing Point penalizován.

„Měli jsme trochu problémy s drolením předním pneumatik. Celkem rychle jsme se propadli a pak jsem měl incident se Strollem. Z toho, co jsem udělal, mám pocit, že jsem odvedl dobrou práci. Měli jsme smůlu, když ostatní lidé dělali hloupé věci.“

Norris se omluvil

Na sociálních sítích se pak Lando Norris omluvil. „Dlužím omluvu,“ uvedl Norris. „Byl jsem hloupý a neopatrný v některých věcech, které jsem řekl v poslední době v médiích a při rozhovorech, a neprojevil jsem úctu, kterou bych měl mít k určitým lidem.“

„Nejsem takový typ člověka, takže vím, že bych se jim měl omluvit, ale také každému, kdo to čte nebo poslouchá. Promiňte.“

Start Sainze

Kolize Stroll, Norris