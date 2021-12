Hamiltonovi se v Saúdské Arábii nelíbí nebezpečí srážek

Lewis Hamilton (1./1.)

Pilot Mercedesu se ve druhém tréninku málem srazil s Antoniem Giovinazzim. Přesto se mu podařilo oba volné tréninky vyhrát. Okruh v Saúdské Arábii i přes zcela jiné rychlosti přirovnal k Monaku.

„Rychlosti, v jakých se budete pohybovat kolem ostatních vozů, jsou rozhodně nebezpečné. Okruh je to neskutečně rychlý. Velmi mě překvapila výborná úroveň přilnavosti.

Zkoušeli jsme spoustu různých věcí, co se nastavení týče. V rychlosti na jedno kolo nejsme v porovnání s ostatními zase tak rychlí.

Měkké pneu zřejmě pro rychlé sekce okruhu nejsou to pravé. Zdá se, že se rychle sjíždí,“ přiznal Hamilton.

Valtteri Bottas (3./2.)

Finský pilot si už po prvním dni v Saúdské Arábii tamní okruh velice zamiloval.

„Myslím, že už to bylo slyšet v rádiu. Tahle trať je vážně cool. Je to vážně hardcore, na mnoha místech se pohybujete poblíž zdí a jedete na plný plyn. Ale to je právě to, co nás baví, co chceme. Co nám dodává adrenalin.

Musím říct, že největším překvapením bylo, že pneumatiky celkem držely. Myslím, že v závodě nebude příliš mnoho zastávek v boxech,“ prohlásil Bottas.