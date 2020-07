Hamiltonovi se nelíbí maďarské pokleknutí. Kritizoval šéfa GPDA Grosjeana

Do boxové uličky se nestihli všichni jezdci dostavit včas. Někteří, včetně Hamiltona, opět poklekli, jiní se nestihli dostavit vůbec.

Lewis Hamilton z toho nebyl nadšený a kritizoval Romaina Grosjena, který je šéfem Asociace jezdců grand prix (GPDA).

„Nemyslí si, že je to důležité,“ řekl Hamilton na adresu Grosjeana. „Je to jeden z těch, kteří si myslí, že to stačilo udělat jednou. Pokoušel jsem si s ním promluvit a vysvětlit mu, v čem je problém a že to jen tak nezmizí a musíme pokračovat v boji za rovnost.“

„Na briefingu jezdců to nezmínil a myslím, že nic neřekl ani Sebastian. Se Sebastianem si však píšeme a zdůraznil, stejně jako já, že je důležité v tom pokračovat.“

Hamilton si chce o nedělní situaci promluvit také přímo s F1. „Musí odvést lepší práci. Byl tam shon. Museli jsme vystoupit z auta, utíkat tam a pokleknout. Musí udělat více.“

„Nevím, proč to udělali jen po prvním závodě. Poprvé to udělali, ale od té doby ne. Přitom říkají, že budou bojovat za diverzitu a proti rasismu, ale nevytváří nám platformu k tomu, abychom to dělali. Všechno bylo uspěchané.“

„Myslím, že by nám měli dát více času. Pravděpodobně jim v příštích dnech pošlu e-mail a pokusíme se to koordinovat, protože oni to chtějí také udělat. Myslím, že tam byla nedostatečná komunikace.“

Hamilton také stále doufá, že v budoucnu poklekne více jezdců „Pokud jde o ostatní jezdce, nemohu toho udělat více. V Rakousku jsem vynaložil hodně energie, abych se pokusil některé přesvědčit. Byl to boj. Myslím si, že důležití jsou ti, kteří to dělají. Jejich porozumění je fantastické.“

„Mým snem je, že jednoho dne i ostatní změní názor a když přijedeme na poslední závod, tak všichni poklekneme a ukážeme, že jsme sjednoceni. Bylo by to krásné.“