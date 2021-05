Hamiltonovi se moc nezamlouvá nová desátá zatáčka

Lewis Hamilton (3./1.)

Po loňském nepříliš napínavém závodě se ozývaly hlasy, které volaly po úpravách na okruhu, jež by mohly diváckou podívanou vylepšit. Hamiltona však změny nepřesvědčily.

„Moc nerozumím, co těmi novinkami sledovali. Ano, zatáčka je mnohem rychlejší, ale zatím jsme si to nemohli vyzkoušet v závodním tempu. Takže kdo ví, jak se to projeví. V předešlé variantě zatáčky jsme v podstatě zastavili. Je to místo, kde by se teoreticky dalo předjíždět, ale na to je tu krátká rovina.

Pokud by nám upravená zatáčka umožnila jet v těsnějším závěsu, možná by to mohlo usnadnit závodění na cílové rovince. Ale kdo ví.

Co se dneška týče, zkrátka jsem se soustředil na svou práci. Celý tým to tak dělal. Je skvělé vidět progres Ferrari a McLarenu. Dobře vypadá i Alpine. Dobře se to sleduje. Taky nás to dostává trochu pod tlak,“ přiznal Hamilton.

Valtteri Bottas (1./2.)

Bottasovi se letos ve volných trénincích velice daří. Dobrou tréninkovou fazónu prokazuje také v Barceloně.

„Myslím, že za sebou mám dobrý vstup do víkendu. V autě se cítím dobře, což je vždy fajn výchozí pozice. S vyvážením nebyly žádné výraznější problémy.

Tento víkend máme podobné nastavení jako Lewis. Dobře víme, co potřebujeme. Přes noc budeme mít tradiční program a pokusíme se co nejlépe nastavit vůz. Každá setina pomůže, i v kvalifikaci,“ tuší Bottas.