Hamiltonovi není dvakrát příjemné závodit v Saúdské Arábii

„Jak jsem řekl na posledním závodě, mám pocit, že sport a my máme povinnost pokusit se pomoci zvýšit povědomí o určitých problémech, které jsme viděli, zejména o lidských právech v těchto zemích, do kterých jedeme,“ řekl Hamilton.

„Cítím se tu dobře? Neřekl bych, že ano. Ale není to moje volba, že tu budu, volbu, že tu budu, udělal sport. Ať už je to dobře, nebo špatně, dokud jsme tady, cítím, že je důležité, abychom se snažili zvýšit povědomí.“

Hamilton měl v Kataru helmu na podporu LGBT komunity, kterou bude mít i v Saúdské Arábii a Abú Dhabí.

„Pokud si někdo chce udělat čas a přečíst si, jaké jsou zákony pro LGBTQ+ komunitu, je to dost děsivé. Je třeba provést změny jako například právo žen řídit auto v roce 2018. Jsou skutečně v platnosti? Proč jsou některé ženy stále ve vězení za řízení před mnoha a mnoha lety?“

„Je tu spousta změn, které je třeba udělat, a myslím, že náš sport musí dělat více.“

Souboj s Verstappenem

Lewis Hamilton samozřejmě nemluvil jen o lidských právech. Finále sezóny je tady. V následujících 10 dnech se rozhodne. Hamilton je prý uvolněnější než kdy dříve.

„Na jednu stranu je to jiné, protože máme dva neuvěřitelně blízké týmy. Je to jiné, protože jako tým bojujeme na neprobádaném území. Nikdo nikdy nevyhrál osm titulů, týmových ani jezdeckých, takže je to docela čerstvé a nové.“

„Na druhou stranu jsem uvolněnější, než jsem kdy byl. Myslím, že je to tím, že už jsem na světě dlouho. Není to moje první... pamatuji si, jaké to bylo s mým prvním šampionátem, dokonce i s druhým a třetím, ty bezesné noci a podobné věci. Teď jsem si samozřejmě mnohem jistější sám sebou a prostě se soustředím sám na sebe lépe než kdykoli předtím.“

„Vím, že nemůžu nic změnit z minulosti, ale jediné, co můžu udělat, je připravit se co nejlépe na to, co mě čeká. A stoprocentně vím, že se mi to daří.“