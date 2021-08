Hamiltonovi nebylo na pódiu dobře. Podle něj je to důsledek nákazy koronavirem

„Byl jsem strašně vyčerpaný. Byl to jeden z nejpodivnějších zážitků, které jsem kdy na stupních vítězů zažil,“ řekl Lewis Hamilton po závodě.

„Na stupních vítězů se mi opravdu točila hlava a všechno se mi trochu rozmazalo. Celý rok jsem se potýkal se zdravotními problémy po tom, co se stalo na konci loňského roku. Stále je to boj.“

Hamilton prozradil, že problém v Maďarsku nebyl prvním případem, kdy letos pociťoval větší únavu než obvykle. Má podezření, že to může souviset s jeho loňskou nákazou koronavirem. Brit kvůli pozitivnímu testu na covid-19 vynechal prosincovou Velkou cenu Sachíru, ve které ho nahradil George Russell. Dlouhodobou únavu nebo neurologické problémy hlásí i měsíce po nákaze řada lidí.

„S nikým jsem o tom moc nemluvil, ale myslím, že to přetrvává. Vzpomínám si na následky, když jsem to měl. Trénink se od té doby změnil. Úroveň únavy se liší a je to skutečná výzva.“

„Budu se prostě dál snažit trénovat a připravovat se, jak nejlépe umím. Možná je to hydratací, nevím, ale rozhodně nemám takové zkušenosti. Něco podobného jsem zažil v Silverstonu, ale tohle je mnohem horší.“