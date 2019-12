Hamiltonovi chybí zesnulý Lauda. Připomíná si ho zprávami

Trojnásobný mistr světa F1 a bývalý člen vedení Mercedesu Lauda zemřel letos v květnu před Velkou cenou Monaka. Řada týmů si legendu formule 1 připomenula černými páskami nebo nápisy na svých monopostech. Mercedes jednu z hvězd na krytu svého motoru přebarvil na červeno a stejnou barvou přebarvil také systém ochrany hlavy halo. Červená kšiltovka byla v posledních letech spojena právě s Laudou.

Hamilton kromě toho měl pro Velkou cenu Monaka také speciálně zbarvenou helmu.

Kromě smrti Laudy Hamiltona letos zasáhla také fatální nehoda v závodě formule 2 ve Spa-Francorchamps, při které přišel o život francouzský pilot Anthoine Hubert.

Hamilton nyní přiznal, že mu chybí rozhovory s rakouskou legendou formule 1.

„Chybí mi to dostávání zpráv od něj. Chybí mi sdílení videí. Stále mám uloženu spoustu našich konverzací a rád si je znovu pročítám. Bez jeho podpory bych zřejmě nepřišel do tohoto týmu. Bez jeho podpory bych už nebyl s tímto týmem. Nemyslím si, že by tento tým bez jeho podpory dosáhl takového úspěchu,“ řekl Hamilton pro Autosport.

„Vždy tlačil na akcionáře, když se sešlo představenstvo. V tom byl nejlepší. Ale byl také skutečně se mnou... Toto (Wolff, šéf týmu) byl závodník a představenstvo, kde nebyli závodníci, potřebují mít skutečného šampiona, který chápe, jak náročné je každý víkend uspět. V tomto byl mou skutečně velkou oporou. Velmi mi chybí,“ vzpomíná Brit.

Hamilton také připomenul Laudův vliv na jeho přestup z McLarenu do Mercedesu v roce 2013.

„Najednou jsem byl v pozici, kdy musím udělat udělat velké rozhodnutí v mém životě a volá mi Niki. Pomyslel jsem si: 'páni, mluvím s trojnásobným mistrem světa'. Tehdy jsem ho ještě neznal, takže jsem mu přes telefon nemohl věřit. Potom jsme si však v hotelovém pokoji sedli s Rossem (Brawnem) a Nikim a začali tuto cestu. Téměř si myslím, že jsme byli stvořeni pro to, abychom milovali jeden druhého jako přátelé.“

Hamilton navštívil Laudu, než zemřel

„Bylo skutečně těžké ho takto vidět. Posílali jsme si videa, viděl jsem ho, když se jeho stav zhoršoval, byl na vozíku, jeho stav se trochu zlepšil a já byl plný naděje. Pak se ale jeho stav znovu zhoršil a zhoršoval se dál a dál. Tehdy jsem se rozhodl ho navštívit. Byl to šok vidět vašeho přítele ležet na posteli připojeného na přístroje. Moje teta zemřela na rakovinu, takže jsem to už zažil,“ popisuje Brit.

„Vždy je to ale šok. Mohli jsme vidět ducha, který stále zářil, ale tehdy už začal trochu vyprchávat, což je přirozené, když procházíte tak dlouhou bitvou. Zasáhlo mě to.“

Foto: Getty Images / Michael Regan