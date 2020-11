Hamiltonovi by se měl podle Buttona někdo konečně postavit. Jmenuje tři jména

Jen dva jezdci dokázali Hamiltona porazit – Nico Rosberg v sezóně, kdy získal titul mistra světa a ještě dříve Jenson Button u McLarenu v roce 2011. Button tehdy získal 270 bodů a skončil druhý, Hamilton obsadil s 227 body páté místo.

Jenson Button samozřejmě uznává kvality Lewise Hamiltona, ale je podle něj těžké ho srovnávat s jinými jezdci v historii F1, protože každé doba je jiná.

„Můžete říct jen to, že odvedl nejlepší práci, jakou dokázal a tým odvedl fantastickou práci,“ řekl Button pro Autosport. „V hybridní éře nebyli poraženi a Lewis s nimi vyhrál vše až na jeden šampionát.“

„Nemyslím, že se to změní. Bude to pokračovat, dokud neskončí, nebo dokud nezíská týmového kolegu, který ho může skutečně vyzvat.“

„Rozhodně se poučil od svých týmových kolegů a je to rozhodně vyzrálejší jezdec, než když jsme byli týmoví kolegové. Ale kdyby měl týmového kolegu jako Max, viděli bychom v Lewisovi jiného jezdce.“

„Musí mít tu výzvu, jinak bude dělat to samé a bude i nadále vyhrávat šampionát. Potřebuje někoho, kdo vyzve jeho a Mercedes. Nemůžete jim to mít za zlé, protože je jednodušší, když mají jednoho chlapa, který je rychlejší než ten druhý.“

„Vím, že je Valtteri v kvalifikaci blíže a někdy ho porazí, ale pokud jde o závodní rychlost, tak letos ve srovnání s Lewisem blízko není.“

Mercedes má Bottase. Mohl by také sáhnout po Russellovi nebo dokonce Oconovi, i když ten je teď u Renaultu. Hamiltona by však mohl vyzvat i někdo v jiném týmu.

„Nemyslím si, že je George připraven postavit se Lewisovi, není mnoho takových jezdců. Max, Charles a Daniel Ricciardo – to jsou podle mě lidé, kteří jsou připraveni vyzvat Lewise.“

„Rád bych viděl Dannyho proti Lewisovi, protože si myslím, že by Lewisovi psychicky hodně ublížil. Byl by rychlý a u všeho by se smál, byl by tak uvolněný, tak při zemi... je to správná postava a vím, že pro většinu jezdců by to bylo obtížné.“