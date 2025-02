Hamiltonovi a Ferrari se budeme snažit co nejvíce komplikovat život, říká Stella

V posledních týdnech se média a fanoušci F1 zaměřují především na první kroky Lewise Hamiltona v barvách Ferrari, se kterým sedminásobný mistr světa již absolvoval první soukromé testovací jízdy se staršími monoposty.

K prvním dnům Hamiltona v novém působišti se nyní vyjádřil i Šéf McLarenu Andrea Stella, který v minulosti pro Ferrari pracoval více než 10 let.

„Pozoroval jsem to z dálky, a minimálně z toho, co proběhlo médiia, se zdá, že šlo o povedené představení. Abych byl upřímný, tak jsem z toho byl jako fanoušek F1 a jako někdo, kdo předtím 15 let pro Ferrari pracoval, nadšený – vidět něco, co je pro formuli 1 historické,“ přiznal italský inženýr v rozhovoru pro televizi Sky Sports s tím, že pochválil Ferrari za to, jak uvedení Hamiltona mediálně odprezentovalo.

„Nakonec ale určitě dobře vědí, že důležité je to, co se bude dít na trati. Jsem si jistý, že po počátečním nadšení se budou velmi soustředit na to, aby se dobře připravili. My se jim ale určitě budeme snažit život komplikovat,“ slíbil Stella, jímž vedený McLaren bude letos obhajovat prvenství v Poháru konstruktérů.