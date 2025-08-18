Hamiltonova sebekritika po kvalifikaci v Maďarsku? Podle Montoyi šlo o vzkaz směrem k Ferrari

Bývalý pilot F1 Juan Pablo Montoya sdílel svůj názor na tvrdou sebekritiku Lewise Hamiltona po kvalifikaci na Hungaroringu.
Ačkoliv Lewis Hamilton dosáhl na Hungaroringu řadu úspěchů a dokázal na tomto okruhu vyhrát neuvěřitelných devět velkých cen, letos se na této dráze britskému závodníkovi příliš nedařilo.
Vše začalo již kvalifikací, v níž stále nový pilot Scuderie Ferrari obsadil až dvanáctou příčku, zatímco jeho kolega Charles Leclerc dokázal získat pole position.
Hamilton byl po kvalifikačním zápolení hodně skleslý a také dost sebekritický, když o sobě v rozhovoru pro televizi Sky prohlásil, že se cítí „absolutně k ničemu“ a že by si Ferrari možná mělo hledat nového jezdce...
Bývalý pilot McLarenu a Williamsu Juan Pablo Montoya se však v tomto kontextu nechal slyšet, že Hamiltonova slova nemusela být primárně sebekritikou, ale spíš vysláním vzkazu směrem k Ferrari.
„Je to způsob, jak Ferrari říct: když mě nebudete poslouchat, tak mě klidně odstavte a nechte jít,“ uvedl Montoya pro web, který se věnuje sázení na sportovní události.
„Hlavní problém je, že Lewis nedostává pozornost, jakou chce, a neberou dost ohled na to, co chce a za čím si jde,“ je přesvědčen šestinásobný vítěz závodu F1, podle kterého není Hamilton spokojen se strukturou italské stáje.
„Myslím, že Ferrari má velmi pevně daný způsob, jak věci dělá. Zkrátka ve smyslu ‘takhle to děláme my a ty se s tím smiř‘...Jenže Lewis na to odpovídá, že takhle se nedá vyhrávat,“ dodal Montoya s tím, že ve Ferrari vždy vedle velké vášně vládlo i politikaření – na rozdíl od situace v Mercedesu, který je podle něj více zaměřen na dosahování výsledků.