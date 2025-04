Hamiltonova adaptace s Ferrari? Je potřeba zůstat v klidu, vyzývá Vasseur

Lewis Hamilton má za sebou první čtyři velké ceny v barvách Ferrari.

Během nich oslavil jeden velký úspěch (vítězství ve sprintu v Číně), ale v hlavních závodech se mu zatím tolik nedaří. A to přesto, že mají jeho výsledky vzestupnou tendenci (pokud nebudeme počítat diskvalifikaci z nedělního závodu v Číně).

Naposledy projel sedminásobný mistr světa cílem na páté příčce, když si oproti startovní pozici v Bahrajnu polepšil o čtyři pozice.

Podle šéfa Ferrari Frédérica Vasseura nicméně lepší umístění nejsou příliš daleko.

„Po sprintu v Číně jsme mluvili o předávání trofejí, zatímco v neděli to tam byla naprostá katastrofa...Musíme se uklidnit, protože se zdá, že jsme zatím jednou až příliš nahoře a někdy až příliš dole,“ řekl Vasseur, jehož slova cituje web RacingNews365.com.

„Pokud si tedy chceme udržet konzistentní přístup, což se nám v posledních dvou letech dařilo, musíme zůstat v klidu, abychom se postupně zlepšovali,“ vyzval dále Francouz.

„Chápu (Hamiltonovu) frustraci ze soboty, protože když srováte časy od prvního tréninku až po druhou část kvalifikace, byli na tom s Charlesem (Leclercem) plus mínus stejně. No a když pak přijdete do Q3, smažou vám první kolo, zatímco v tom druhém uděláte chybu, tak na to doplatíte. V závodě to ale Lewis napravil a dojel pátý. Závodní časy měl srovnatelné s první trojkou a byl konzistentní,“ dodal na adresu Hamiltona Vasseur.