Hamiltona znepokojují zvyšující se náklady v juniorských šampionátech

Samotný Hamilton pochází z chudších poměrů a závodit začal jen díky tomu, že jeho otec měl více zaměstnání, aby mohl financovat Hamiltonovy začátky v motokárách.

Hamilton se nyní obává toho, že stále se zvyžující náklady na účast v juniorských šampionátech znemožňují postupovat kariérou mladým jezdcům, kteří pocházejí z podobných poměrů a nemají takové finanční zabezpečení.

„Když se podíváte na formuli 3, myslím, že motorsport už není takový, co býval. GP3, GP2 - tyto šampionáty jsou stále dražší, ale obecně nemusí být,“ řekl Hamilton pro Motorsport Week.

„Formule Renault už není odrazovým můstkem, jakým bývala. Motokáry jsou dražší a dražší, přitom ve skutečnosti nemusí být.“

Hamilton nedávno také vyjádřil svou touhu, aby se motorsport stal rozmanitějším a přístupnějším. Brit se podle svých slov nemůže dočkat, až ve formuli 1 bude závodit žena.

„Snažím se jen přemýšlet nad tím, co mohu udělat. Rozmanitost je neustálým tématem a bude i nadále po dlouhou dobu. Já mohu udělat jen určitou část. Je to ale na vrcholu mých priorit z toho pohledu, co chci dělat z dlouhodobého hlediska,“ říká.

„Snažím se přemýšlet nad tím, co přesně mohu dělat a s čím mohu pracovat. Chci mít vlastně něco, co je skutečně implementováno a dochází k zásadním změnám.“

Foto: FIA F3