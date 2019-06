Hamiltona smyk ve druhém tréninku pobavil

Lewis Hamilton (1./2.)

V obou volných trénincích byly nejrychlejší Stříbrné šípy, jen pořadí na první a druhé pozici se prohodilo. První jízdy ovládl Hamilton, druhé Bottas. V půlce druhého tréninku ztratil Hamilton kontrolu nad svým vozem a v nájezdu do čtvrté zatáčky mířil směrem do bariér. Následně těsně minul zeď a vrátil se na trať, kde se skoro srazil s Verstappenem.

„Výjezd mimo trať byl docela dramatický, překvapilo mě, že jsem to vybral. Kdybych to projel trochu jinak, už bych asi byl ve zdi. Dostal jsem se do kontrolovaného driftu. Sešlápl jsem brzdu, pak ji zase u volnil, pak zase sešlápl a do toho jsem různě pracoval s plynem. Bylo to docela cool.

Mám radost, že se mi to podařilo dostat pod kontrolu. Ani to nepoškodilo pneumatiky. Vyjel jsem mimo, pak se snažil vrátit zpět, pokud možno mimo ideální stopu. Díval jsem se do zrcátek, ale Maxe jsem neviděl, protože byl v závodní stopě na druhé straně. Chtěl jsem jet co nejpomaleji, abych nikomu nepřekážel, a najednou jsem ho měl vedle sebe.

Naštěstí jsem mu nezabránil vjet do zatáčky, i když s tím asi při výjezdu musel hodně trhnout. Byl to trénink a takové věci se stávají, rozhodně v tom nebylo nic úmyslného,“ řekl Hamilton.

Valtteri Bottas (2./1.)

Fin sice v prvním tréninku zajel druhý čas a druhý trénink dokonce vyhrál, přesto však s pátkem nebyl zcela spokojen. Auto má na víc.

„Na začátku to nebylo jednoduché. Trať byla mnohem kluzčí, než je obvyklé. Ale rychle se to zlepšovalo, kolo za kolem byla trať rychlejší a lepší. Znát to bylo hlavně v zatáčkách. Se zlepšujícím se asfaltem se zlepšovalo i vyvážení vozu. Přestože to po téhle stránce nebylo ideální, pozitivní bylo, že vůz byl rychlý hned od začátku.

Mezi prvním a druhým tréninkem jsme provedli několik změn, které se vyplatily. Ve druhém tréninku jsem se už cítil o poznání lépe. To proto se zlepšil můj čas. Dnes bylo opravdu teplo a mělo by to být ještě výraznější, takže hlavně v neděli budou pneumatiky opravdu na hraně.

Potřebovali bychom zlepšit vyvážení ve všech částech okruhu. Podíváme se na data a uvidíme, co s tím můžeme udělat,“ slibuje Bottas.

Foto: Getty Images / Mark Thompson