Hamiltona překvapilo, že Verstappen odešel a nepřesvědčil se, že je v pořádku

Lewis Hamilton se po kolizi pokoušel vrátit na trať. Neuvědomoval si, že došlo k až tak velké nehodě.

„Když se podívám zpětně na záběry, tak se to zřejmě stalo velmi rychle. Když jsem v autě, myslím jen na to, abych se rozjel a kolik pozic ztrácím,“ řekl Hamilton, kterého cituje Motorsport.com.

„Byl jsem stále v závodním režimu, takže jsem si říkal, jak se zase rozjet. Seděl jsem tam s mírnou bolesti, ale říkal jsem si: ‚pojď, jedeme‘. Ale bohužel se auto nechtělo pohnout.“

Po Silverstonu Red Bull kritizoval Hamiltona, že oslavoval vítězství, i když byl Verstappen v nemocnici. Nyní se karta obrátila.

„Viděl jsem, jak Max vystoupil a jen tak prošel kolem. Trochu mě to překvapilo, protože si myslím, že když vyletíme z tratě a stane se nám nějaký incident, tak se v první řadě chceme ujistit, jestli je ten, do kterého jsme narazili, nebo se s ním srazili, v pořádku.“

„Je dobře, že jsem se dokázal dostat ven. Abych byl upřímný, trochu mě to bolí. Myslím, že je to teď ještě adrenalin, a mám pocit, že se to trochu zhorší, jak adrenalin vyprchá. Ale budu pracovat s Ange (Cullen, fyzioterapeutka, pozn. redakce), abych to napravil. Upřímně si myslím, že se dnes cítím šťastný. Díky Bohu za svatozář, která mě nakonec podle mě zachránila a zachránila mi krk. Byla to velká rána, ale jediné, na co jsem myslel, bylo, jestli se můžu znovu rozjet.“