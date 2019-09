Hamiltona překvapilo, jak blízko je Ferrari

Lewis Hamilton (4./2.)

Lídr šampionátu by pochopitelně tifosi rád překazil plánované oslavy. Potěšujícím překvapením pro Brita bylo, že v tréninku Ferrari nebylo příliš daleko vpředu.

„Rozhodně mě to překvapilo. Popravdě jsem moc nevěděl, co od tohoto víkendu očekávat. Čekali jsme, že Ferrari bude rychlé na rovinkách, a to také je. Zároveň je tu ale dostatek zatáček, ve kterých jsme schopni ztrátu vymazat. V zatáčkách moc rychlí nejsou, takže se to trochu vyváží.

Závod bude obtížný, ale jsme na podobné úrovni, což je příjemné zjištění. Co se týče možnosti dalších dešťů, nastavení tomu nijak zvlášť nepřizpůsobujeme. Snažíme se udělat auto co nejrychlejší na jedno kolo, a pokud v neděli zaprší, prostě se s tím popereme.

Nyní musím prostudovat data a zjistit, kde se může zlepšit vůz a kde já. Může toho být hodně, okamžiky pro přeřazení, brzdné body, přejíždění přes obrubníky. Musíme z vozu vymačkat všechnu šťávu,“ řekl Hamilton.

Valtteri Bottas (9./4.)

Finský pilot sdílel Hamiltonovo potěšení z malé ztráty na Ferrari. S Mercedesem se na Monze musí počítat.

„Věděli jsme, že tu Ferrari bude silné, ale rozhodně tu nevypadáme hůře než ve Spa. Tenhle víkend jsou naše šance velmi slušné. Důležitá bude zítřejší kvalifikace, ale vše se rozhodne až v neděli,“ ví Bottas.

Foto: Getty Images / Lars Baron