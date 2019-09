Hamiltona potopila strategie Mercedesu, Bottas plnil roli týmové dvojky

Hamilton do závodu startoval z druhé pozice. Během zastávek v boxech se před něj ale dostali Sebastian Vettel a Max Verstappen. Brit si myslí, že tým neměl s jeho povoláním do boxů tak dlouho vyčkávat.

„Věděl jsem, že jsme měli udělat undercut (dřívější zastávku než soupeři, pozn. redakce). Říkal jsem to už ráno na briefingu. Řekl jsem 'pojďme zariskovat', ale neriskovali,“ řekl Hamilton.

„Ale vyhráváme a prohráváme společně jako tým. Je to pro nás bolestivé, protože jsme dnes mohli snadno vyhrát,“ myslí si vedoucí muž průběžného pořadí.

Mercedes tak od letní přestávky stále čeká na vítězství, když v posledních třech závodech triumfovalo vždy Ferrari.

„Vypadá to, že jsou v tuto chvíli hladovější. Musíme tedy udělat krok vpřed. Máme tu schopnost, stále jsme nejlepší tým, musíme přestat šoupat nohama a jít. Budeme o tom mluvit, znovu se spojíme dohromady, vrátíme se a v příštím závodě budeme bojovat,“ dodal.

Bottas poslechl příkaz týmu

Valtteri Bottas dostal v průběhu závodu od týmu příkaz zpomalit, aby se po zastávkách v boxech nedostal před svého týmového kolegu Hamiltona.

Poté, co Bottas zastavil u svých mechaniků, dostal od hlavního týmového stratéga Jamese Vowlese pokyn, aby zajížděl o 3,5 sekundy pomalejší časy a Hamilton se tak po své zastávce vrátil na trať před něj. Bottas tento příkaz respektoval, a i po Hamiltonově zastávce byl za svým týmovým kolegou.

„Máme samozřejmě určitá pravidla. Vůz vpředu má vždy prioritu z pohledu strategie,“ řekl Bottas.

Fin zároveň přiznal, že i po zastávce byl schopen si držet svou rychlost a byl dokonce rychlejší než Hamilton.

„Kdybych se chtěl dostat dopředu, bylo by to snadné. Máme ale určitá pravidla a je to pro oba stejné, takže příště, když já budu v jeho situaci, bude to stejné pro mě, takže je to v pořádku. Samozřejmě tu byl potenciál na to dnes skončit lépe, ale taková jsou pravidla.“

Přesto Bottas věří, že piloti Mercedesu mohli v Singapuru obsadit lepší než čtvrté a páté místo. „Dnes jsem měl opravdu dobrou rychlost, musíte mít ale samozřejmě mnohem vyšší rychlost, pokud se chcete dostat před auta před vámi. Samozřejmě to budeme analyzovat, jako tým jsme však dnes mohli skončit lépe,“ dodává.

Foto: Getty Images / Clive Mason