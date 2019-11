Hamiltona potěšily gratulace od Alonsa a Dennise

„Uznání není něco, co mě pohání vpřed, ale je čest, když vám ostatní piloti gratulují, zejména takoví jako Seb, u kterého si tolik vážíte jeho talentu,“ řekl Hamilton v Brazílii.

„Těch 20 jezdců ví, jak obtížné je dělat to, co děláme a jen někteří z nás opravdu vědí, jak obtížné je neustále vyhrávat rok co rok. Seb je jedním z nich, takže je to opravdu úžasné.“

„Také jsem dostal zprávu od Fernanda, což bylo docela překvapivé,“ pokračuje Hamilton.

„Byl jsem za to opravdu vděčný. Během let jsme spolu prošli vírem různých zkušeností a... upřímně, vždy jsem respektoval to, čeho dosáhl a jeho schopnosti a růst v McLarenu.“

Hamilton dostal také zprávu od Rona Dennise, který ho do F1 přivedl a byl jeho šéfem během působení u McLarenu.

„Když jsem viděl Ronovu zprávu, tak mě to opravdu zasáhlo. Setkal jsem se s ním, když mi bylo 10 let a viděl ve mně něco, co nikdo kromě mého otce neviděl.“

„Dal mi příležitost předvést své schopnosti, učit se a růst. Bez něj bych se s největší pravděpodobností nedostal do F1. Pro nedostatek financí bych skončil a byl přeskočen skupinou jednotlivců, kteří měli více peněz na svou podporu.“

Hamilton řekl, že je Dennisovi velmi vděčný. „Řekl mi, jak je pyšný, takže doufám, že chápe, že je toho součástí.“

Foto: Getty Images / Charles Coates