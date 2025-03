Hamiltona potěšila jeho malá ztráta na Leclerca

Spolu se startem 19. sezóny ve formuli 1 začíná pro Lewise Hamiltona také nová kapitola. Po šesti sezónách strávených u McLarenu-Mercedes a dvanácti ročnících, během kterých získal šest ze sedmi svých titulů, u Mercedesu přešel Brit do Ferrari.

Svou první kvalifikaci v monopostu z Maranella v Melbourne zakončil osmým místem se ztrátou 877 tisícin sekundy na Landa Norrise z McLarenu.

„Celkově se cítím dobře. Všechno je tento víkend poprvé. Moje první volné tréninky s Ferrari, moje první kvalifikace. Je to opravdu hodně věcí, kterým se člověk musí přizpůsobit. Tohle auto je tak odlišné od toho, co jsem zažil v minulosti. Bylo to zajímavé. Rozhodně jsem nevěděl, že dnes budeme ztrácet osm desetin, určitě je ale co rozebírat,“ řekl Hamilton.

Jeho nový týmový kolega Leclerc přitom skončil jen o pozici před ním, Hamilton za ním zaostal o dvě desetiny sekundy.

„Charles je v tomto týmu sedm let. Zná ten vůz ze všech úhlů, ne nutně tento nový, ale pozná celkovou charakteristiku našich vozů a všechny nástroje a další věci, o kterých se já stále učím, takže je rozhodně dobré, že jsem ve své první kvalifikaci tak blízko.

„Nyní budeme pracovat a snažit se přijít na to, proč rychlostně nestačíme na nejrychlejší. Zítřek bude výzva. Nikdy jsem neřídil tenhle vůz v dešti. Ani neznám nastavení do deště, takže si to musím nastudovat dnes večer a zítra se znovu budu učit.“