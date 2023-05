Hamiltona neodepisujte. Podepsat by ho mělo Ferrari, míní Johnny Herbert

Aktuální smlouva Lewise Hamiltona s Mercedesem vyprší na konci této sezony a spekulace o jeho osobě běží naplno. Toto Wolff se už před časem nechal slyšet, že britský pilot je jeho jedinou variantou pro rok 2024, nicméně někteří experti a glosátoři dění ve formuli 1 vidí i jiné varianty. Třeba Johnny Herbert by si sedminásobného světového šampiona přál vidět u Ferrari.

Zatím poslední vítězství kariéry získal Lewis Hamilton v Saúdské Arábii na podzim roku 2021. V následném finále sezony přišel po kontroverzním závěru o osmý mistrovský titul a s nástupem nových technických pravidel pak přišlo trápení Mercedesu.

Stříbrné šípy nebudou po loňské sezoně bojovat o titul ani letos, kdy se v pěti odjetých závodech dostal Lewis Hamilton pouze jedinkrát na pódium. Britský sedminásobný šampion skončil druhý v Melbourne, podle jeho krajana a bývalého pilota F1 Johnnyho Herberta však Hamiltonovi motivace rozhodně neschází.

„Z pohledu závodního jezdce nevidím důvod, proč by mu měla chybět motivace bojovat o osmý titul světového šampiona,“ rozpovídal se o Hamiltonovi Herbert pro Ice36.

„Pořád je vážně dobrý. A já vím, co to pro něj znamená. George Russell odvádí fantastickou práci, ale je to Lewis, kdo má vše potřebné k vyhrávání závodů.“

„Aktuálně se sice ve svém autě necítí komfortně, ale to se prostě stává. Takovým obdobím kariéry si prošel každý pilot, kterého znám. Každý si prožil ty chvíle, kdy si stěžoval na auto.“

„Není fér kvůli tomu Lewise kritizovat. Pořád má velkou motivaci získat osmý titul.“

Hamilton svůj první titul získal s McLarenem a před sezonou 2013 se přesunul do Mercedesu. Ten tehdy rozhodně neměl k dispozici dominantní vůz a v podobné výkonnostní pozici je nyní Ferrari. Herbert je proto toho názoru, že by Ferrari mohlo vsadit na stejnou taktiku jako Mercedes před deseti lety. Tedy zrealizovat přestup Lewise Hamiltona.

„Pro zisk osmého titulu bude potřebovat všechny správné ingredience. Ty měl i tehdy při přestupu do Mercedesu, i když si mnoho lidí včetně mě myslelo, že je to šílenost.“

„Mercedes tehdy ani zdaleka nebyl na čele, nicméně Niki Lauda a Ross Brawn Lewise přesvědčili. A on kývl.“

„Ferrari by to nyní mělo udělat stejně. Lewis ještě nepodepsal prodloužení smlouvy, což mu umožňuje dívat se také jinam.“

„A proč by to neměl dělat? Ferrari prostě musí být reálná možnost. Do Red Bullu určitě nepůjde, to se prostě nestane. A do Astonu Martin také nezamíří.“

„Jsem si dobře vědom toho, že Ferrari aktuálně nepředvádí to, co bychom od Ferrari očekávali. Nicméně mají rozhodně velký potenciál to dokázat. To je jisté,“ věří Herbert v budoucí zlepšení italské stáje a její zapojení do boje o titul.

„V letech nedávno minulých už byli (Ferrari) několikrát blízko, ale stejně jim to nevyšlo. Možná teď bude Hamilton sledovat, jakým dalším směrem se vydá Mercedes. Pokud to nebude vypadat pozitivně, možná se Lewis začne poohlížet jinde,“ myslí si Herbert.