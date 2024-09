Hamiltona naštvalo, že mu tým pro úvod závodu v Singapuru nasadil měkké pneumatiky. Nic s tím ale nezmohl

Přestože se Lewis Hamilton do letošní Velké ceny Singapuru kvalifikoval na velmi nadějném třetím místě s tím, že se mu podařilo porazit i jeho týmového kolegu George Russella, samotným závodem se sedminásobný šampion proptrápil a dojel šestý.

Velký vliv na jeho výsledek mělo zřejmě i rozhodnutí Mercedesu nasadit na vůz Hamiltona pro začátek závodu měkkou sadu pneumatik. Hamilton byl v tomto ohledu jediným jezdcem z první desítky, kteří měli pro úvod velké ceny k dispozici červené pneumatiky.

Hamilton nyní přiznal, že s rozhodnutím startovat na měkkých pneumatikách od samotného začátku nesouhlasil.

„Už večer před závodem se tým zmínil, že by chtěl rozdělit strategie pro obě auta,“ prohlásil Hamilton podle webu RaceFans.net na sponzorské akci Mercedesu v Kuala Lumpur po závodním víkendu v Singapuru.

„V minulosti jsme k závodům takto několikrát přistoupili, když se se George dobře kvalifikoval, jako to obvykle dělá, zatímco já byl mimo desítku. Když jsme ale byli blízko u sebe, tak mi rozdělení strategií nedávalo smysl. Bojoval jsem tedy ze všech sil, abych si vybojoval možnost začínat na středně tvrdých pneumatikách. Tým si ale stál za tím, abych vyrazil na měkkých... no a když se pak sundaly zahřívací deky s pneumatik, všichni měli střední sadu,“ prohlásil dále Hamilton.

„Už od té chvíle jsem byl frustrovaný. Pak jsem se ze všech sil snažil držet krok s kluky před sebou, ale byli příliš rychlí. Pak už šlo jen o to, aby pneumatiky vydržely co nejdéle. V sedmnáctém kole jsem musel do boxů (podstatně dříve než jeho nejbližší soupeři, vyjma Carlose Sainze, pozn. red.). Od té chvíle jsem věděl, že závod pro mě skončil, protože bylo jasné, že to (dlouhý druhý stint) v tom vedru bude pro tvrdé pneumatiky náročné,“ dodal Hamilton.

Ke strategii Hamiltona v Singapuru se vyjádřil také jeho kolega Russell, jenž vsadil na podobnou strategii jako všichni jezdci z první pětky v cíli (start na středně tvrdé sadě a kolem 30. kola závodu výměna na tvrdou).

„Když jsem tu diskuzi viděl, pomyslel jsem si, že Lewis nebude mít radost,“ podotkl Russell.