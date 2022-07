Hamiltona čeká start s číslem 300.

Pokud nedojde k technickému či jinému problému, čeká dnes Lewise Hamiltona závod s pořadovým číslem 300. Jen pět jezdců v historii F1 odjelo více závodů. Na prvním místě je Kimi Räikkönen, kterého však už brzy překoná Fernando Alonso.

Hamilton debutoval ve Velké ceně Austrálie v roce 2007 a hned dojel na stupních vítězů. Ve svém šestém závodě (GP Kanady) získal první vítězství.

Až do letošního roku získal Hamilton vítězství v každé sezóně, do které nastoupil. Letos se mu to zatím nepovedlo a současně je také v nejdelší sérii bez vítězství – celkem už nevyhrál ve 12 závodech v řadě.

Hamiltonovi se nikdy nestalo, že by do závodu neodstartoval a vynechal jen jeden závod, který byl od Austrálie 2007 na programu – v GP Sachíru v roce 2020 ho musel kvůli nákaze covidem-19 zastoupit Russell.

Jen devětkrát dojel Hamilton závod ale mimo body. Existují pozice, na kterých jsme Hamiltona nikdy v cíli neviděli: 11. místo, 14. místo, 17. místo a cokoliv horšího než 18. místo.