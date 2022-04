Hamilton: Zklamali jsme jako tým

Lewis Hamilton (18. v tréninku / 13. v kvalifikaci)

Sedminásobný mistr světa nijak nezakrývá, že se sezona 2022 zatím ani zdaleka neodvíjí podle jeho představ. Ani letošní GP Emilia Romagna v podání Mercedesu nezačala nejlépe.

„Nebyla to povedená kvalifikace. Samozřejmě je to zklamání. Přijeli jsme sem optimisticky naladěni. Všichni v továrně dělají maximum, ale prostě si to pořád nesedlo.

Myslím, že dnes jsme jako tým nepodali odpovídající výkon. Věci, které jsme měli splnit, jsme nesplnili. Uděláme ale vše pro to, abychom se ve sprintu posunuli výš. Nebude to snadné, ale zítra by mělo být rozumnější počasí a kdo ví, třeba se nám zadaří,“ řekl Hamilton.

Britská superstar po druhé části kvalifikace mluvila s šéfem Mercedesu Toto Wolffem, který byl očividně rozladěný. Hamilton se odmítl k obsahu konverzace vyjádřit.

George Russell (10. v tréninku / 11. v kvalifikaci)

Čtyřiadvacetiletému Britovi unikla možnost bojovat v první desítce. Postěžoval si na načasování červených vlajek.

„Potýkáme se se špatným zahříváním pneumatik. Ve druhém kole jsme obvykle o poznání rychlejší. Viděli jsme to také v Austrálii. Tam Alpine a McLaren byly silnější v prvním kole. My se postupně zrychlovali do třetího až pátého kola. Je proto škoda, že byly vyvěšeny červené vlajky.

Zbytek víkendu snad bude lepší, ale zítřejší sprint bude perný. Obvykle se v těchto zkrácených závodech moc nezmění.

Se současnými vozy můžete jet v těsném závěsu, ale nemyslím si, že máme dost kol na to, aby ostatní začala trápit degradace pneumatik, což by nám obvykle pomohlo. Uvidíme, co s tím dokážeme udělat. Je tu ještě neděle. Můžeme jít jen nahoru,“ nechal se slyšet Russell.