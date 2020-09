Hamilton získal v „hrozné“ kvalifikaci v Soči 96. pole position

Obzvlášť druhá část kvalifikace v Soči ale byla pro Hamiltona dramatická. Jeho první pokus v Q2 mu sportovní komisaři smazali za výjezd mimo trať v 18. zatáčce. Druhý Britův pokus zastavila nehoda Sebastiana Vettela.

Do konce Q2 zbývaly 2 minuty a 15 sekund, do měřeného kola na měkké sadě nakonec Hamilton najel sekundu před vypršením časového limitu, a do Q3 nakonec postoupil ze čtvrtého místa.

V Q3 již jasně dominoval. Po prvních pokusech měl na soupeře náskok osmi desetin. Max Verstappen se sice dokázal zlepšit na druhé místo, na Hamiltona ale ztratil 563 tisícin sekundy.

„Byla to jedna z nejhorších kvalifikací. Bylo to hrozné. Nejprve mi byl odebrán čas, bylo to o tomto víkendu poprvé, co jsem na tom místě vyjel mimo trať,“ řekl Hamilton.

„Chtěl jsem zůstat na trati a zajet další kolo, abych měl jistotu, ale tým mi řekl, ať zajedu do boxů a nasadíme nové pneumatiky. Pak přišla červená vlajka. Byl to skutečný risk, když jsme na těch dalších pneumatikách vyjeli na trať, nakonec startuji na měkké sadě, což není dobré.“

Hamilton sice bude startovat z pole position, do prvního brzdného bodu (druhé zatáčky) je to ale daleko a vedoucí muž pořadí se obává, že Verstappen i jeho týmový kolega Valtteri Bottas budou mít výhodu.

„Je hezké být na pole position, tohle je ale zřejmě nejhorší místo na to startovat z pole position, když letos vozy hodně těží ze slipstreamu. Bezpochyby se zítra za mnou vytáhnou. Oba kluci, se kterými závodím, startují na střední sadě, takže vyhrát bude rozhodně obtížné. Zůstávám ale pozitivní, zkusím vymyslet, jak mít dobrý start a uvidíme.“

Bottas doufá v povedený start

Třetí místo se ztrátou 652 tisícin na Hamiltona obsadil jeho týmový kolega z Mercedesu Valtteri Bottas.

Vítěze ze Soči z roku 2017 o start z první řady připravil svým posledním pokusem Max Verstappen z Red Bullu.

Bottas bude mít podle svých slov kromě možnosti využít ve sprintu do druhé zatáčky větrného pytle za vozy před sebou pro první část závodu výhodu také ve střední směsi pneumatik.

„Vzpomínám si, že jsem tady jednou startoval třetí a vím, co se pak stalo, takže se pokusím udělat totéž,“ vzpomíná Bottas na svůj start v roce 2017, kdy se z třetího místa posunul na startu do vedení a následně si dojel pro první vítězství ve F1.

„Skutečně myslím, že budu mít v prvním stintu na střední sadě výhodu, vše je tedy ve hře. Po celý víkend to vypadá velmi dobře. I v Q1 a Q2 vše vypadalo hladce, ale v Q3, abych pravdu řekl, nevím. Nějaké zlepšení jsem dosáhl, ale ostatní se zlepšili více. V mém prvním pokusu v Q3 byly moje pneumatiky příliš studené, ve druhé jízdě jsem už nemohl jet rychleji,“ popisuje Fin.

„Opravdu nechápu, proč jsem v Q3 nestačil na Lewisův čas. I v Q2 jsem se cítil lépe, takže spousta otazníků, co se stalo. Třetí místo je ale pro start dobré. A myslím, že jsem i na správných pneumatikách.“