Hamilton získal během dvou hodin 4 trestné body. Může mít problém

Sportovní komisaři nejdříve před závodem přezkoumali své sobotní rozhodnutí a udělili Hamiltonovi penalizaci třech míst za nezpomalení pod žlutými vlajkami v závěru kvalifikace. Hamilton za to dostal také 2 trestné body.

V závodě pak Hamilton kolidoval s Albonem, za což dostal penalizaci pěti sekund a další 2 trestné body.

Problém je, že Hamilton měl už před víkendem v Rakousku na svém kontě tři body. Paradoxně 2 z nich dostal po kolizi s Albonem v loňské Grand Prix Brazílie. Jeden další pak získal v Německu za špatný vjezd do boxů.

Trestné body mají platnost přesně rok. Dnešní čtyři body tak vyprší Hamiltonovi až příští rok 5. července. Dva další z Brazílie až 20. listopadu. Nejdříve se Hamiltonovi odečte bod z Německa – 28. července.

Do konce listopadu by se mohlo podle odhadů a plánů F1 odjet okolo zhruba 14 závodů. To je poměrně hodně a Hamilton si tak bude muset dávat pozor.

Pokud by získal 12 bodů, čekal by ho zákaz startu v jednom závodě.

Foto: Getty Images / Mark Thompson