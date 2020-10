Hamilton získal 97. pole position, Bottas lituje rozhodnutí

Na rozdíl od Bottase se Hamilton rozhodl absolvovat dva měřené pokusy.

„Valtteri je tento víkend velmi rychlý. Vyhrál každou část víkendu a já se jen snažil najít ten čas. Nakonec jsem se rozhodl odjet tři kola, abych měl šanci překonat jeho čas. On se rozhodl jet jen jedno kolo. Řekl jsem si, že by mi to mohlo dát příležitost a vyšlo to. To poslední kolo bylo postupně lepší a lepší,“ řekl Hamilton.

Počet odjetých kol v Q3 přitom podle Hamiltona nechal Mercedes čistě na jezdcích. Hamilton se rozhodl pro dva měřené pokusy kvůli problémům se zahřátím pneumatik na nově položeném asfaltu okruhu Algarve.

„Měli jsme šanci jet na měkké nebo střední sadě. Oba jsme se rozhodli pro střední směs. On se rozhodl jet jedno kolo, já tři, protože jsme měli čas,“ popsal Hamilton.

„Vyjel jsem tedy brzy. A víte, střední sada... pneumatiky jsou tento víkend velmi tvrdé. Máme ty nejtvrdší směsi a přimět je tady fungovat, věřte tomu nebo ne, je velmi, velmi obtížné. Proto jsem chtěl mít ten další pokus pro případ, že by první nebyl skvělý. A vyšlo to skvěle.“

Bottas: Jet na střední sadě jen jedno kolo bylo špatné rozhodnutí

Bottas po kvalifikaci přiznal, že rozhodnutí jet v závěrečné části kvalifikace na střední sadě jen jedno kolo nebylo správné.

„Střední sada se zdála být o trochu rychlejší než měkká. Pak jsme si vybírali, jestli pojedeme dva měřené pokusy s volnějším kolem mezi nimi, nebo jen jedno ostré kolo,“ řekl Bottas.

„Při jednom měřeném kole můžete mít v autě samozřejmě méně paliva, mohli byste ale mít problémy se zahřátím pneumatik. Šel jsem do toho. Bylo to moje rozhodnutí vyjet na jedno měřené kolo, protože v Q2 to fungovalo, nakonec to ale vypadá, že bylo lepší jet dvě měřená kola jako Lewis.

„Bylo to slušné kolo, nebylo perfektní. Je náročné zajet čistá kola vzhledem k tomu, jaká tato trať je, ale to kolo bylo dobré. Myslím ale, že jsem měl jet také dvě měřená kola,“ přiznal Fin.