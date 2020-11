Hamilton získá sedmý titul v Turecku, když...

Čtyři závody před koncem je v případě jezdců k dispozici ještě 104 bodů. Hamilton jich má na kontě 282 a řadu vítězství, což znamená, že pomyslná dělicí linie je dnes 177 bodů. Třetí Verstappen jich má 162. Nebýt vypadnutí ve čtyřech závodech (Hamilton bodoval ve všech), tak mohl být ještě ve hře.

Bottas má bodů 197. Na konci Grand Prix Turecka budou ale trochu jiné počty.

Ve zbývajích dvou závodech v Bahrajnu a jednom v Abú Dhabí bude možné získat 78 bodů. Hamilton letos získal 9 vítězství, Bottas jen 2, takže na rovnost bodů to Fin hrát nemůže a po Turecku musí mít náskok 79 bodů, aby si musel Hamilton minimálně dva týdny počkat.

Nebo obráceně. Hamilton má nyní náskok 85 bodů a po Turecku mu stačí 78. Pokud by ve zbývajících závodech nebodoval, Bottas všechny vyhrál a zajel ve všech i nejrychlejší kolo, měli by stejný počet bodů, ale Hamilton 9 a Bottas 6 vítězství.

Kdy získá Hamilton titul

Situaci nám samozřejmě komplikuje bod za nejrychlejší kolo, ale jen trochu:

Bottas skončí Hamilton potřebuje Vítězství + nejrychlejší kolo V Turecku titul nezíská Vítězství Dojet 2. 2. + nejrychlejší kolo Dojet 4. 2. Dojet 4. nebo 5. s nejrychlejším kolem 3. + nejrychlejší kolo 5. 3. 6. 4. + nejrychlejší kolo 7. 4. 8. 5. + nejrychlejší kolo 8. 5. 8. nebo 9. s nejrychlejším kolem 6. + nejrychlejší kolo 9. 6. 10. 7. + nejrychlejší kolo (a horší) Získá titul bez ohledu na výsledek

Hamilton získal dosavadní tituly v Brazílii (2008), Abú Dhabí (2014), Mexiku (2017, 2018) a USA (2015, 2019). V Turecku ale i Bahrajnu by to byla samozřejmě premiéra.

Hraje se o další místa

Verstappen může stále skončit na druhém místě v šampionátu. Stejně tak ale může přijít o třetí místo. Na něj by se mohli minimálně matematicky dostat ještě Ricciardo, Leclerc, Pérez, Norris, Sainz, Albon a Gasly.

Zajímavější je to v Poháru konstruktérů, kde se hraje o peníze. První místo je už rozhodnuto. Red Bull ještě druhé místo matematicky jisté nemá, ale z praktického hlediska je rozhodnuto. Na třetí Renault má náskok 91 bodů.

Pak je to ale zajímavé. Renault: 135 bodů, McLaren a Racing Point shodně 134 bodů. Promluvit by mohlo do souboje o třetí místo také Ferrari, které ztrácí 32 bodů. S ohledem na současnou formu to ale bude mít těžké. Nejde možná ani tak o bodovou ztrátu, jako spíše o to, že má před sebou tři týmy, které by musely všechny zaváhat. Ferrari si bude muset naopak hlídat italské kolegy z AlphaTauri. Pravidelně bodují a ztrácí jen 14 bodů.