Hamilton zaznamenal na italské půdě nejlepší nedělní výsledek od přestupu k Ferrari

Lewis Hamilton zaznamenal svůj nejlepší výsledek v samotné velké ceně po svém přestupu do Ferrari, když v Imole projel cílem čtvrtý 1,4 sekundy za stupni vítězů.

Do závodu přitom startoval na tvrdé sadě až z dvanácté pozice, kdy stejně jako kolega Charles Leclerc nepostoupil z Q2.

Až ve 30. kole při virtuálním safety caru zajel Hamilton do boxů pro střední sadu a byl sedmý. Následně si poradil s Andreou Kimim Antonellim i Isackem Hadjarem.

Podruhé zajel do boxů při safety caru ve 47. kole. Na čerstvějších pneumatikách se dostal před George Russella i Leclerca, navíc využil výjezdu Alexe Albona v souboji s Leclercem, a tři kola před cílem začal stahovat třísekundový náskok třetího Oscara Piastriho.

V posledních kolech ale stáhl ztrátu jen na polovinu a na italské půdě dojel v monopostu Ferrari sedminásobný mistr světa čtvrtý.

„Rozhodně jsem nečekal, že dnes skončíme čtvrtí. Nevěděl jsem, jak vysoko se dokážeme posunout, ale auto bylo opravdu skvělé. Tým odvedl fantastickou práci se strategií a všichni byli bezchybní,“ řekl Hamilton pro Sky Sports F1.

„Myslím, že se tam pomalu dostáváme a s (závodním inženýrem) Riccardem (Adamim) jsme odvedli skvělou práci při komunikaci. Já byl klidný, takže i on a tým byl klidný a zvládli jsme strategii a pit stopy.

„Takže celkově skvělé, doufal jsem v pár kol navíc. O pár nás jich připravil safety car, jinak bychom zřejmě bojovali o stupně vítězů.“

Leclercovi pomohl undercut

Leclerc startující z 11. místa výrazně poskočil pořadím při prvních zastávkách, kdy dřívějším pit stopem překonal oba jezdce Astonu Martin, George Russella i Carlose Sainze. Následně se dokázal posouvat dále pořadím a ještě před polovinou závodu při virtuálním safety caru stavěl podruhé.

Výjezdu safety caru ve 46. kole už k zastávce nevyužil a postoupil na čtvrté místo. Na starších pneumatikách ale v závěru ztrácel a propadl se za Alexe Albona a svého týmového kolegu Hamiltona.

„Říkal jsem to už předtím, tohle je jeden ze závodů, kde musíte jet srdcem a trochu vystrčit lokty. Když to tak je, dostanete se na limit, někdy i trochu přes. Když ale startujete jedenáctý, nemůžete jako jezdec akceptovat takovou situaci,“ řekl Leclerc pro Sky Sports.

„Riskoval jsem. Nemyslím si, že s Pierrem (Gaslym) jsem za to mohl nebo že bych šel přes limit. Byl to závodní incident. S Alexem (Albonem) to bylo hodně na hraně.“