Hamilton zažil ve Spa přetížení 45 G. Není jasné, zda pohonná jednotka vydržela

Hamilton měl v Les Combes kontakt s Alonsem, který ho vymrštil nahoru. Brit poté ještě pár stovek metrů pokračoval, ale tým ho požádal, aby vůz odstavil. Pro Hamiltona to bylo páté odstoupení v prvním kole v kariéře – tři z nich se staly ve Spa a vždy šlo o kolizi.

Pohonná jednotka Hamiltona byla odeslána do Brixworthu, kde se zkoumá. Pokud by se ji nepodařilo zachránit, čekala by Hamiltona nejspíše už v Monze penalizace.

Pohonná jednotka ve Spa byla úplně nová, Hamilton ji nasadil o víkendu v Belgii.

Šéf stratégů Mercedesu James Vowles uvedl podrobnosti. „Byl to velký náraz,“ řekl Vowles v týmovém videu. „Na záznamovém zařízení SDR ve voze bylo naměřeno 45 G, což je při vertikálním zatížení opravdu hodně.“

„Bude v pořádku. V Zandvoortu se vrátí do boje,“ řekl o Hamiltonovi. „Byl frustrovaný z toho, že měl velmi rychlý závodní vůz a pódium bylo možné. On a my všichni jsme tady, abychom bojovali a pokračovali vpřed.“

„Čeho jsme si všimli téměř okamžitě po dopadu na zem, byla ztráta chladicí kapaliny. Na onboardu Alonsa můžete vidět, že chladicí kapalina vylétla směrem k němu. Pak jsme začali pozorovat poměrně rychlý nárůst teploty, a to byl hlavní důvod jeho zastavení na trati.“