Hamilton završil své působení u Mercedesu předjetím Russella v posledním kole

Dvanáct sezón spolupráce, které Hamiltonovi přinesly šest jezdeckých titulů mistra světa, osm titulů Poháru konstruktérů v řadě, 84 vítězství, 153 umístění na stupních vítězů a 78 pole position.

Nejúspěšnější spojení jezdce a týmu nyní končí a Hamilton se od příštího roku přesouvá do Ferrari.

Symbolicky v posledním kole na okruhu Yas Marina skvělým manévrem po vnější stopě v deváté zatáčce překonal svého týmového kolegu Russella a závod dokončil na čtvrtém místě.

V celkovém hodnocení obsadil Hamilton sedmé místo, což představuje jeho nejhorší umístění v kariéře F1, a po dvou letech bez triumfu vyhrál letos dva závody - ten domácí na britském Silverstonu a poslední vítězství pro Mercedes přidal ještě v belgickém Spa-Francorchamps.

„Byl to těžký závod, ale užil jsem si ho. Na začátku jsem to musel přečkat na tvrdé sadě a měl jsem problém se posunout. Probojovat se na konci polem vpřed na střední sadě bylo skvělé. Dostat se z 16. místa na čtvrté bylo úžasné. Mám opravdu radost z toho, jaký byl můj večer a jaký byl vůz. Byl to rozhodně skvělý způsob, jak zakončit naše společné působení!“ řekl Hamilton.

„Po šachovnicové vlajce jsem se soustředil na to, abych to všechno zachytil s vědomím, že je to naposledy, co jsem v kokpitu Mercedesu, vychutnával jsem si ty emoce.

„Chci si ten okamžik udržet, a tak jsem tam jen seděl a přemítal si vše, čím jsme si spolu prošli, všechny vzestupy a pády a všechny úspěchy, co jsme spolu zažili.

„Nemůžu vám říct, jak moc mi bude tento tým chybět. Pracoval jsem s nimi každý den posledních 12 let a je tam tolik lásky. To nezmizí a nezáleží na tom, že příští rok na trati budeme závodit proti sobě.“

Russell složil poklonu Hamiltonovi

Pátý George Russell přiznal, že v Abú Dhabí na stupně vítězů neměl.

„Lewis zažil skvělý závod, takže mu chci pogratulovat. Byl nejen skvělým týmovým kolegou, ale také tím, ke komu jsem vzhlížel v motokárách a v juniorských formulích. Není jen nejlepším jezdcem všech dob, ale i člověkem, kterým by každý závodník měl chtít být. Přeji mu, ať se mu v další výzvě daří a těším se na souboje s ním na trati,“ řekl Russell.

„Dnes jsem zkrátka neměl rychlost na to bojovat o lepší než čtvrté místo. Celý víkend jsem neměl rychlost a je škoda zakončit sezónu tímto způsobem.

„Přesto si z této sezóny můžeme odnést řadu pozitiv. Znovu jsme vyhrávali závody a příležitostně jsme zaslouženě bojovali na čele. Víme, že musíme udělat více, abychom bojovali o titul, jsme ale odhodlaní udělat příští rok další krok. Gratuluji McLarenu k Poháru konstruktérů. Celou sezónu byli důstojným soupeřem a jsou zaslouženě vítězi.“