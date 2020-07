Hamilton zakončil suverénní víkend prvním letošním vítězstvím

Po suverénním výkonu v kvalifikaci, kdy na mokré trati nadělil druhému Maxi Verstappenovi z Red Bullu 1,2 sekundy, nedal Hamilton šanci svým soupeřům ani v závodě.

Na Red Bull Ringu přitom od roku 2014, kdy se trať vrátila do kalendáře formule 1, triumfoval zatím pouze jednou, když v roce 2016 zvítězil také po startu z první pozice.

„Upřímně tohle je pro mě jeden z těch slabších okruhů, takže jsem z takového výkonu nadšený. Jsem velmi šťastný, ale vím, že je před námi ještě dlouhá cesta,“ řekl Hamilton pro Sky Sports.

Jeho suverénní vítězství přišlo jen týden po GP Rakouska na stejné trati, kde však byl penalizován nejprve na roštu propadem o tři pozice za ignorování žlutých vlajek v kvalifikaci a následně dostal pětisekundový trest v závodě za kolizi s Alexem Albonem, který jej odsunul ze stupňů vítězů na čtvrté místo.

„Minulý víkend byl psychicky náročný kvůli penalizacím a tomu, že jsem byl krátce před závodem v neděli povolán před sportovní komisaře (tým Red Bull se odvolal proti rozhodnutí komisařů nepotrestat Hamiltona za incident v kvalifikaci, který ale komisaři na základě protestu přehodnotili a odsunuli Hamiltona o tři pozice na roštu, pozn. redakce), dostal jsem penalizaci a další v závodě.

„Nikdy to není snadné, s minulostí ale nic neuděláte. Můžete se jen soustředit na budoucnost. Tvrdě jsem pracoval s Bonem (Peter Bonnington, Hamiltonův závodní inženýr, pozn. redakce) a ostatními kluky, abychom pochopili, co bylo na minulém víkendu špatně a pro tento víkend to napravili.“

Bottas zůstává v čele šampionátu

Po včerejší deštivé kvalifikaci se Bottas postavil na čtvrté místo na roštu. V úvodu závodu se Fin dostal před Carlose Sainze Jr. z McLarenu, vedoucí Hamilton s Verstappenem si ale již vyjeli velký náskok.

Díky pozdější zastávce v boxech měl Bottas v závěru závodu pneumatiky v lepším stavu než druhý Verstappen. Před pilota Red Bullu se nakonec dostal pět kol před cílem.

„Lewis startoval z pole position a měl dobrý start. Mohl skutečně kontrolovat závod a na trati se toho tentokrát nedělo tolik jako minulý víkend,“ řekl Bottas.

„Já startoval čtvrtý a dnes to bylo o minimalizaci škod. Pořád jsou z toho dobré body, stále vedu, takže to není špatné. Včerejšek nebyl ideální, proto jsem dnes nemohl získat 25 bodů,“ dodal Fin, který má na čele na Hamiltona náskok šesti bodů.

Bottas si v závěru závodu užil souboj s Verstappenem o druhé místo. Pilot Red Bullu nejprve druhé místo uhájil, Bottas na něj o kolo později zaútočil znovu, tentokrát už úspěšně.

„Byl to s ním pěkný souboj. Myslím, že jsem měl v závěru trochu více rychlosti než on, jelikož jsme natáhli první stint. Těsné závodění je vždy velká zábava.“

Z Rakouska po dvou závodech Bottas odjíždí celkem spokojen. „Mohl bych být i spokojenější, ale nebyly to špatné první závody. Těším se na příští víkend.“