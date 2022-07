Hamilton začíná věřit, že letos může vyhrát závod

„Na začátku roku jsem si nebyl moc jistý, že s tímto autem někdy dosáhneme na vítězství,“ řekl Hamilton, kterého cituje RacingNews365.com.

„Samozřejmě, že to není způsob, jakým bychom rádi přemýšleli, ale měl jsem pocit: ‚Ježíši, je to dlouhá cesta, abychom všechny dohonili, když vím, jaký pokrok všichni dělají‘.“

V posledních závodech se ale Mercedes zlepšil. Hamilton získal tři pódia v řadě.

„Je to rozhodně povzbudivé. Zejména proto, že jsme dlouho dělali změny a neviděli jsme, že by to dělalo to, co jsme si mysleli, nebo že by to zlepšilo auto. V Barceloně to byl dobrý krok, ale pak následovalo několik obtížných závodů. Několik posledních závodů bylo docela silných, a to nás opravdu povzbudilo, že se vydáváme správným směrem, že je v autě skutečný potenciál.“

Hamilton proto doufá, že dalším krokem bude dosažení nejvyššího stupně vítězů.

„Pokud se v tom budeme dál hrabat a budeme dál tvrdě pracovat, tak se snad můžeme přiblížit k tomu, abychom měli šanci vyhrát závod. Opravdu věřím, že letos můžeme získat vítězství v závodě.“

„V Silverstonu byl určitě potenciál vyhrát závod, ale s naším současným výkonem nejsme na úplně stejné úrovni jako dva týmy před námi. Potřebovali jsme, aby se všechno spojilo, takže safety car na konci jsme nepotřebovali. Potřebovali jsme, abychom neztratili čas při zastávce v boxech. V ideálním světě, kdybychom neměli tu nehodu na začátku, byl bych třetí.“

„Mám pocit, že se věci dějí z nějakého důvodu. Myslím, že to byl Carlosův víkend. Bylo napsáno, že tam získá své první vítězství, za což jsem opravdu rád.“